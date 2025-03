SERVIÇO

Mutirão de saúde oferece 40 horas de atendimento ininterrupto em Salvador

Consultas serão realizadas entre segunda (10) e terça (11) na Paróquia São Brás, no bairro da Federação

Um mutirão de saúde vai oferecer 40 horas de atendimento ininterrupto entre a próxima segunda-feira (10) e terça (11). O mutirão será realizado na Paróquia São Brás, no bairro da Federação, com início previsto para às 6h de segunda e encerramento às 22h de terça. >

A ação é realizada pela TV Bahia em parceria com a Fundação José Silveira e celebra os 40 anos da emissora. Os pacientes terão acesso a consultas de até sete especialidades, além de exames. A cantora Gilmelândia e o grupo de palhaços Sementes do Riso se apresentam no local. >