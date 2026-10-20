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Mutirão do TJBA busca destravar mais de 100 processos no oeste da Bahia

Ação em Santana e Serra Dourada realiza perícias pendentes em casos de benefícios, saúde e interdição

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 14:00

Mutirão do TJBA busca destravar mais de 100 processos no oeste da Bahia
Mutirão do TJBA busca destravar mais de 100 processos no oeste da Bahia Crédito: Ascom TJBA

Mais de 100 processos que aguardavam perícias judiciais serão contemplados pelo Projeto Celeridade Pericial, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), nas comarcas de Santana e Serra Dourada, no oeste baiano. O mutirão segue até sexta-feira (23) e busca reduzir o acúmulo de ações provocado pela falta ou insuficiência de profissionais habilitados para realizar os exames técnicos. Entre os casos estão pedidos de benefícios assistenciais, questões de saúde e família, interdições e reparações cíveis.

TJBA: Mutirão busca destravar mais de 100 processos no oeste da Bahia

Mutirão do TJBA busca destravar mais de 100 processos no oeste da Bahia por Ascom TJBA
Mutirão do TJBA busca destravar mais de 100 processos no oeste da Bahia por Ascom TJBA
Mutirão do TJBA busca destravar mais de 100 processos no oeste da Bahia por Ascom TJBA
Mutirão do TJBA busca destravar mais de 100 processos no oeste da Bahia por Ascom TJBA
Mutirão do TJBA busca destravar mais de 100 processos no oeste da Bahia por Ascom TJBA
Mutirão do TJBA busca destravar mais de 100 processos no oeste da Bahia por Ascom TJBA
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Mutirão do TJBA busca destravar mais de 100 processos no oeste da Bahia por Ascom TJBA

Em Santana, a juíza Priscilla Ribeiro Paulino, titular da comarca e em substituição em Serra Dourada, afirma que a falta de perícias era uma reclamação recorrente de advogados e partes. Segundo ela, havia 93 processos pendentes do procedimento em Santana. Sem o laudo técnico, o andamento das ações fica comprometido, atrasando decisões que podem afetar diretamente a vida dos envolvidos. O mutirão também atende pessoas que buscam benefícios previdenciários e assistenciais e famílias que precisam da interdição judicial de parentes incapazes de cuidar de si.

Além dos exames, o projeto prevê capacitação de servidores, padronização dos procedimentos e busca ativa de profissionais para ampliar a rede regional de peritos e evitar novos acúmulos. Na segunda-feira (19), foi realizado em Santana o curso “Perícia Judicial no Primeiro Grau: normas, fluxo e honorários periciais”. Nesta terça-feira (20), a capacitação ocorre com servidores de Serra Dourada. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Judiciária do TJBA e busca dar mais agilidade à tramitação dos processos que dependem de avaliação especializada.

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