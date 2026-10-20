JUSTIÇA

Mutirão do TJBA busca destravar mais de 100 processos no oeste da Bahia

Ação em Santana e Serra Dourada realiza perícias pendentes em casos de benefícios, saúde e interdição

Bruno Wendel

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 14:00

Mutirão do TJBA busca destravar mais de 100 processos no oeste da Bahia Crédito: Ascom TJBA

Mais de 100 processos que aguardavam perícias judiciais serão contemplados pelo Projeto Celeridade Pericial, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), nas comarcas de Santana e Serra Dourada, no oeste baiano. O mutirão segue até sexta-feira (23) e busca reduzir o acúmulo de ações provocado pela falta ou insuficiência de profissionais habilitados para realizar os exames técnicos. Entre os casos estão pedidos de benefícios assistenciais, questões de saúde e família, interdições e reparações cíveis.

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Em Santana, a juíza Priscilla Ribeiro Paulino, titular da comarca e em substituição em Serra Dourada, afirma que a falta de perícias era uma reclamação recorrente de advogados e partes. Segundo ela, havia 93 processos pendentes do procedimento em Santana. Sem o laudo técnico, o andamento das ações fica comprometido, atrasando decisões que podem afetar diretamente a vida dos envolvidos. O mutirão também atende pessoas que buscam benefícios previdenciários e assistenciais e famílias que precisam da interdição judicial de parentes incapazes de cuidar de si.