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Mutirão leva serviços de cidadania e conciliação a quatro municípios da Bahia

Ação do TJBA passa por João Dourado, Canarana, Lapão e Irecê até sexta-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 10:19

Tribunal de Justiça da Bahia
Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: Divulgação

Até sexta-feira (25), os municípios de João Dourado, Canarana, Lapão e Irecê, no interior da Bahia, recebem o Mutirão Conciliando Cidadania Itinerante, ação que integra a programação da 2ª Semana Estadual de Conciliação, promovida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).

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A iniciativa oferece à população serviços de saúde e cidadania, além de atendimentos para a solução consensual de conflitos. Entre as ações previstas estão vacinação, emissão de documentos, exames de DNA, atendimento odontológico e audiências de conciliação e mediação.

O mutirão começou nesta segunda-feira (21), em João Dourado, e segue para Canarana, nesta terça-feira (22), e Lapão, na quarta (23). Em Irecê, as atividades serão realizadas na quinta (24) e sexta-feira (25).

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