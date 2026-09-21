Mutirão leva serviços de cidadania e conciliação a quatro municípios da Bahia

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Bruno Wendel
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 10:19
Até sexta-feira (25), os municípios de João Dourado, Canarana, Lapão e Irecê, no interior da Bahia, recebem o Mutirão Conciliando Cidadania Itinerante, ação que integra a programação da 2ª Semana Estadual de Conciliação, promovida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).
TJBA: projeto para levar serviços e direitos a comunidades vulneráveis
A iniciativa oferece à população serviços de saúde e cidadania, além de atendimentos para a solução consensual de conflitos. Entre as ações previstas estão vacinação, emissão de documentos, exames de DNA, atendimento odontológico e audiências de conciliação e mediação.
O mutirão começou nesta segunda-feira (21), em João Dourado, e segue para Canarana, nesta terça-feira (22), e Lapão, na quarta (23). Em Irecê, as atividades serão realizadas na quinta (24) e sexta-feira (25).