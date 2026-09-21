JUSTIÇA

Mutirão leva serviços de cidadania e conciliação a quatro municípios da Bahia

Ação do TJBA passa por João Dourado, Canarana, Lapão e Irecê até sexta-feira (25)

Bruno Wendel

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 10:19

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: Divulgação

Até sexta-feira (25), os municípios de João Dourado, Canarana, Lapão e Irecê, no interior da Bahia, recebem o Mutirão Conciliando Cidadania Itinerante, ação que integra a programação da 2ª Semana Estadual de Conciliação, promovida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).

TJBA: projeto para levar serviços e direitos a comunidades vulneráveis 1 de 9

A iniciativa oferece à população serviços de saúde e cidadania, além de atendimentos para a solução consensual de conflitos. Entre as ações previstas estão vacinação, emissão de documentos, exames de DNA, atendimento odontológico e audiências de conciliação e mediação.