Mutirão retira 35 toneladas de materiais descartados no Bairro da Paz

Em apenas um imóvel foi recolhida 1,5 tonelada de material sem utilidade como fogão, colchões, sofá e geladeira. Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

Cerca de 35 toneladas de material sem utilidade foram recolhidas das ruas do Bairro da Paz nesta terça-feira (4), após mutirão realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com a Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb). A ação envolveu 50 agentes municipais para combater possíveis focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti.



Durante o “Bota fora”, como foi intitulada a ação de limpeza e combate às arboviroses, os moradores das ruas Beira Rio e Areal puderam descartar adequadamente materiais que devido ao grande volume, não podem ser recolhidos durante a coleta domiciliar. Em apenas um imóvel foi recolhida 1,5 tonelada de material sem utilidade como fogão, colchões, sofá e geladeira, além de vaso sanitário, garrafas e vasilhas plásticas – recipientes apropriados para acúmulo de água e reprodução do mosquito.

Simultaneamente, agentes do CCZ fizeram a inspeção da área para eliminação de focos e tratamento. As equipes envolvidas na ação ainda percorreram casa a casa conscientizando a população sobre a importância do descarte correto de resíduos, bem como de combater o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

“Para o sucesso dessa operação contamos com a colaboração dos moradores que, ao descartarem de forma correta todo o material inservível, ajudam na eliminação dos possíveis criadouros do mosquito. Seguimos fortalecendo as medidas de combate ao vetor, mas ressalto ser imprescindível a participação efetiva da população”, destacou a vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos.