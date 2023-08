'Não consegue abrir a boca para comer', diz mãe de influencer espancado

Rafael Porto, 21 anos. Crédito: Reprodução

O influenciador digital Rafael Porto, 21 anos, ainda segue em estado grave no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana. Na madrugada do último sábado (12), por volta das 2h30, ele chegou em casa após ser espancado durante um assalto no município de Ruy Barbosa, na região da Chapada Diamantina, onde reside.



De acordo com a família, ele não consegue se alimentar por conta das lesões que tem em toda a região abdominal no corpo, onde recebeu diversos chutes. É isso o que relata Juscelma Porto, 41, mãe de Rafael, que deu os primeiros socorros a ele quando chegou machucado em casa e o acompanha no hospital.

"Não abre a boca, não consegue engolir nada. Até quando ele tosse, está sendo difícil, é muita dor que ele está sentindo. Rafael levou muitos chutes na região abdominal, além de todas as fraturas na parte do rosto. Foi uma maldade muito grande que fizeram com o meu filho", fala ela, que pede justiça para o caso.

O prefeito de Ruy Barbosa, Cláudio Serrada (PSD), se pronunciou também. O gestor usou as redes sociais para dizer que o crime não pode ficar impune. "Absurdo! Não permitiremos que um caso de homofobia como esse passe impune em nossa cidade. Vamos atrás de quem fez isso com Rafael e faremos justiça", escreveu.

A Polícia Civil (PC) informou que não há registro do assalto e espancamento de Rafael em Ruy Barbosa. A reportagem também procurou a Polícia Militar da Bahia para informar se atendeu alguma ocorrência ligada ao caso, mas a corporação não respondeu sobre o assunto e pediu que a PC fosse procurada.

A vítima tinha saído às 19h de sexta-feira (11) para comer um espetinho com amigas e chegou ao portão de casa, horas depois, pedindo por socorro após apanhar em um assalto.

Rafael, que acumula 15 mil seguidores no Instagram, chegou a conversar com a mãe. Sem conseguir dar muitos detalhes, ele afirmou que foi surpreendido por uma moto e que pediram o seu celular. O influencer teria se recusado a entregar o aparelho e tentou fugir, mas foi interceptado e agredido com capacete, chutes e socos. Após o espancamento, o celular de Rafael foi levado.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no mês passado com dados de 2022, os roubos a celulares no estado cresceram 51%, saindo de 37.197 registros em 2021 para 56.255 no ano passado.

Se roubos e furtos forem contabilizados juntos, o Anuário indica ainda que a Bahia tem a maior variação de crescimento do país, com 70,5%. Acompanharam o estado, na sequência, Rio de Janeiro (58,6%) e Paraná (34,8%). Já o Mato Grosso, na contramão, registrou uma queda de 41%. Em todo o país, houve um aumento de 16,6%. A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) foi procurada para se posicionar sobre os números, mas não respondeu até o fechamento dessa reportagem.

A família quer que a polícia utilize imagens de câmera de segurança para identificar quem seria o autor da agressão. No momento, Rafael não consegue lembrar se uma ou mais pessoas o abordaram na rua. Segundo Juscelma, o influencer ainda não consegue lembrar o local onde o espancamento apareceu.

"Quando eu pergunto, ele só responde 'na esquina'. Porém, se fosse perto de casa, as pessoas teriam ouvido. A gente não sabe em que esquina foi porque ele está muito confuso. Então, estamos tentando conversar aos poucos para chegar ao lugar onde fizeram isso com ele", conta ela.