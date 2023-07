'Não entramos em consenso', diz prefeito sobre alteração da tarifa de transporte

O aumento na tarifa de transporte de Salvador, que aconteceria em janeiro deste ano e foi adiado, segue sem definição. Nesta sexta-feira (7), o prefeito Bruno Reis declarou em coletiva de imprensa que não há previsão para a alteração aconteça, mas confirmou que é provável que o valor da nova tarifa seja maior que o da atual, aaue é de R$ 4,90 na capital. "[O aumento da tarifa] é a tendência, mas sobre quando vai ocorrer esse reajuste não temos qualquer previsão. A expectativa é que, neste mês, possamos concluir os estudos de revisão tarifária", comentou o gestor. A revisão dos valores tarifários é uma ação prevista em contrato, como informa a de acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob).

"Os consórcios, a prefeitura e a empresa verificadora responsável pela revisão do contrato estão em discussão. Tem uma série de pontos que não entramos em consenso. O reajuste, que era para ter ocorrido em 1° de janeiro, já ganhamos seis meses. E, quem sabe, podemos ganhar mais tempo", falou o prefeito.

O prefeito ainda comentou o anúncio da fábrica da BYD, fabricante de veículos elétricos, na cidade de Camaçari. Como a empresa atua no fornecimento dos vagões do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador, o gestor abriu as portas para qualquer tipo de cooperação e ajuda.