'Não era propriamente isso que vemos de turismo', diz permissionário mais antigo sobre mudanças no Mercado Modelo

Presente no imaginário popular como um dos cartões postais de Salvador, é difícil imaginar o Mercado Modelo em um lugar diferente da Praça Visconde de Cayru. No entanto, é bem verdade que sua localização original – inaugurada em 1912 –, esquecida ou jamais descoberta por muitos baianos e turistas, era ao lado da antiga Alfândega, na frente da rampa que é possível de ser avistada do atual mercado e onde hoje está a estátua de Mário Cravo. Quem se lembra bem disso é Abdala Abib Neto, 71 anos, comerciante e representante da terceira geração da família Abib, que está no mercado há 105 anos.

“Eu tenho 62 anos aqui dentro, estou desde os meus 9 anos. Estudei, sou formado na Universidade Católica, mas preferi ficar onde meu pai me jogou desde criança. Ele era atacadista de miudezas e eu [dei continuidade] vendendo canga, bonés e brindes”, conta Abdala.

Testemunha viva da história do Mercado Modelo, o comerciante relata que o antigo prédio era bem diferente do atual. “Era um mercado plano, grande e era o centro de abastecimento de Salvador. Não era propriamente isso que vemos de turismo. Nós abastecíamos as Forças Armadas, vendíamos cereais e comida de um modo geral. Os saveiros do Recôncavo paravam aqui na rampa, deixavam as iguarias todas aqui. Era um mercado generalizado, tinha roupa, miudezas e tudo que um supermercado tem”, recorda.

Em 1969, quando Abdala tinha 15 anos, ocorreu o maior incêndio registrado até então no Mercado Modelo. Foi esse o momento histórico decisivo para a mudança do centro de abastecimento para a Praça Cayru, onde se tornou um ponto não apenas comercial, mas também turístico. “Naquela época, no dia 1º de agosto de 1969, nós fomos para o Mercado Popular, onde hoje é o Mercado do Peixe. Nos alojamos ali de 1969 até 1971 até a construção do novo mercado. Sofremos muito com os incêndios e precisamos renascer das cinzas. O de 1969 foi o pior, eu não gosto nem de lembrar”, diz.

Além do incêndio em 1969, Abdala viu o incêndio de 1984, que causou menores danos, posto que o Mercado foi entregue nove meses após a tragédia. De lá para cá, intervenções de todos os tipos já ocorreram no equipamento histórico e cultural, mas a sensação de lar nunca mudou para o comerciante.

“O Mercado Modelo representa a minha estadia na terra, porque eu trabalho aqui de domingo a domingo para poder dar conta da família. E não é só a minha família, tenho irmãos que eu cuido e tem mais parentes para dividir. Eu estou prestes a sair daqui e passar para a minha esposa. E, no dia que sair daqui, vou me ajoelhar no meio do mercado, vou beijar o chão daqui e agradecer a Deus por ter me dado essa dádiva de trabalhar nesse ambiente abençoado”, afirma.

Além de abençoado, conforme ele classifica, o Mercado Modelo também foi palco das suas interações com artistas e personalidades famosas do mundo todo. Abdala lembra do dia em que o cantor e ator francês Charles Aznavour passou pelo local e não foi reconhecido por ninguém, de tal modo que ele foi o único a tietá-lo. Na sua memória, a passagem do cantor, compositor, e ex-futebolista espanhol Julio Iglesias pelo mercado também marcou, visto que o famoso chegou até a cantar para quem passeava e não queria mais sair de lá.

Abdala também lembra com carinho da simpatia do humorista Ary Toledo, com quem fez amizade no local. “Ele fez questão de receber eu e minha esposa na porta do Teatro Castro Alves. Ele disse ‘você é meu convidado, Abdala’. Ele veio aqui de manhã passear e comprar umas coisas e, quando soube que eu era descendente de libanês, começou a contar piada de libanês. Ele chegou às 9h e saiu quase às 14h”, conta.

Tratado como enciclopédia do mercado, Abdala destaca que o segredo da longevidade e resistência do local está nas pessoas. “Ninguém derruba o Mercado Modelo, porque o Mercado Modelo não é essa estrutura que vemos. O Mercado somos nós. Nós fazemos o mercado”, finaliza.