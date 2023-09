'Não há dúvidas de que não precisamos de intervenção militar', diz Jerônimo

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) reafirmou nesta quinta-feira (7) que a Bahia não terá uma intervenção federal na segurança. Ele falou do assunto nessa manhã, antes do desfile de Sete de Setembro.



Questionado se discutiu com o presidente Lula e o ministro Flávio Dino sobre a possibilidade de receber apoio da Força Nacional, ele disse que a inteligência da polícia está funcionando.



"Viram aquele ato na segunda na Federação, de pronto, sábado e domingo, nossa inteligência já sabia, estava de pronto", considerou. "Da mesma forma no Engenho Velho de Brotas. Foi uma ação entre os grupos criminosos, mas da mesma forma a PM entrou, fez a proteção da comunidade", disse. "Não há dúvidas de que não precisamos de intervenção militar".