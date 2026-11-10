DEPOIMENTO

'Não houve ajuda do Samu', diz irmão de estudante que morreu durante o Enem na Bahia

Segundo a família, Iza Lara foi encontrada desfalecida no banheiro da escola

Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 16:32

Iza Lara Crédito: Reprodução

O irmão de Iza Lara, adolescente que morreu após passar mal durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, disse que o pai deles encontrou a estudante desfalecida no banheiro da escola. Ela morreu no domingo (8), durante a realização da prova em Cansanção, no norte da Bahia.

De acordo com Yuri Monteiro, o pai precisou atravessar a cidade para socorrê-la. "Quando ele chegou, já encontrou a Iza Lara desfalecida. Ou seja, não houve ajuda do Samu ou de qualquer ambulância local", disse o irmão, em um vídeo publicado nas redes sociais.

"Ele levou ela no carro, diretamente para o hospital. Quando chegou ao hospital, tentaram reanimá-la, mas não tiveram êxito. No final de tudo, tentaram entubá-la. Infelizmente, a minha irmã veio a óbito", continuou.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a jovem relatou mal-estar enquanto fazia o exame. Ela recebeu assistência e foi encaminhada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Adolescente de 16 anos morre após sofrer mal-estar durante prova do Enem em cidade baiana 1 de 4

Em nota, o Inep lamentou a morte da estudante e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar.

O Colégio Estadual de Tempo Integral Senhor do Bonfim, onde Iza estudava, também publicou uma homenagem à adolescente. Em respeito à memória da jovem, as aulas da segunda-feira (9) foram suspensas. As atividades foram retomadas normalmente nesta terça-feira (10).

A Prefeitura de Cansanção e a Secretaria Municipal de Educação também divulgaram notas de pesar. A gestão municipal prestou solidariedade aos familiares, colegas e amigos da estudante. Já a pasta da Educação destacou a tristeza da comunidade escolar diante da perda da adolescente.