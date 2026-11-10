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'Não houve ajuda do Samu', diz irmão de estudante que morreu durante o Enem na Bahia

Segundo a família, Iza Lara foi encontrada desfalecida no banheiro da escola

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 16:32

Iza Lara
Iza Lara Crédito: Reprodução

O irmão de Iza Lara, adolescente que morreu após passar mal durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, disse que o pai deles encontrou a estudante desfalecida no banheiro da escola. Ela morreu no domingo (8), durante a realização da prova em Cansanção, no norte da Bahia.

De acordo com Yuri Monteiro, o pai precisou atravessar a cidade para socorrê-la. "Quando ele chegou, já encontrou a Iza Lara desfalecida. Ou seja, não houve ajuda do Samu ou de qualquer ambulância local", disse o irmão, em um vídeo publicado nas redes sociais.

"Ele levou ela no carro, diretamente para o hospital. Quando chegou ao hospital, tentaram reanimá-la, mas não tiveram êxito. No final de tudo, tentaram entubá-la. Infelizmente, a minha irmã veio a óbito", continuou.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a jovem relatou mal-estar enquanto fazia o exame. Ela recebeu assistência e foi encaminhada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Adolescente de 16 anos morre após sofrer mal-estar durante prova do Enem em cidade baiana

Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução
Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução
Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução
Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução / Redes sociais
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Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução

Em nota, o Inep lamentou a morte da estudante e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar.

O Colégio Estadual de Tempo Integral Senhor do Bonfim, onde Iza estudava, também publicou uma homenagem à adolescente. Em respeito à memória da jovem, as aulas da segunda-feira (9) foram suspensas. As atividades foram retomadas normalmente nesta terça-feira (10).

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A Prefeitura de Cansanção e a Secretaria Municipal de Educação também divulgaram notas de pesar. A gestão municipal prestou solidariedade aos familiares, colegas e amigos da estudante. Já a pasta da Educação destacou a tristeza da comunidade escolar diante da perda da adolescente.

A reportagem não conseguiu contato da Secretaria de Saúde do município. O espaço segue aberto. Apesar do depoimento, não há obrigatoriedade legal de manter ambulâncias do Samu fixas de plantão em cada escola onde se aplica o Enem.

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Bahia Samu

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