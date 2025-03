CRIME

'Não quis pagar a conta': testemunhas apontam policial como autor de tiros em confusão no Porto da Barra

Policial teria entrado em discussão com profissionais no local

Os tiros que assustaram banhistas e causaram correria na praia do Porto da Barra no fim da tarde de domingo (9) foram disparados após uma discussão por causa de uma conta a ser paga no local. De acordo com testemunhas, um cliente, que seria policial, não quis arcar com o valor total da conta cobrada dele após ser atendido por barraqueiros no local e, após uma confusão, atirou para cima. >