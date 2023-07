'Não tem sentido', diz mãe de estudante da Ufba morta na capital

Familiares, amigos e vizinhos de Monaliza Carneiro, 34 anos, e Tiago Pereira, 34, mortos na rua de casa em Castelo Branco, ainda não encontraram respostas para o que pode ter causado a morte dos dois. O casal foi executado a tiros por dois homens que chegaram de moto na Rua Sérgio Landulfo Furtado, onde estavam conversando.

Tanto Monaliza como Tiago são descritos como pessoas conhecidas e queridas na região. Marizete Carneiro, 55, mãe de Monaliza, morava com os dois, mas estava em Barra do Jacuípe quando o crime aconteceu. Ao falar das vítimas, ela destaca que todo mundo que conhecia o casal em Castelo Branco tinha simpatia pelos dois.

Casal foi executado a tiros. Crédito: Reprodução

"Não tem sentido [o crime], eram queridos por todos que moram aqui. Ficavam aqui pela praça, bebiam com o pessoal. Eram pessoas amistosas, que tinham o carinho de quem os conhecia. A gente ainda não entende o que houve e nem por que fizeram isso com eles", fala Marizete, ainda abalada com a tragédia.

Sem conseguir segurar o choro, a mãe de Monaliza lembrou que os dois tinham compromissos com estudos e não eram ligados a crimes ou conflitos. "Ela fazia Design na Ufba, e Tiago estava estudando, queria ingressar na faculdade. Estavam tentando construir um futuro. Nunca mexeram com coisa errada e nunca vi metidos em briga", relata ela.

Em nota, a Ufba lamentou o falecimento precoce de Monaliza. “Em nome da comunidade da Escola de Belas Artes, manifestamos nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e colegas”.

Portão onde casal foi morto ficou com marcas de bala. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Segundo informações no local, a princípio, o alvo da ação dos homens seria Tiago e não Monaliza. Ela, porém, teria entrado na frente do namorado para defendê-lo e acabou sendo morta junto com ele. A hipótese, porém, não é confirmada pela família e nem pela polícia, que informou que as circunstâncias e a motivação do crime são investigadas pela 2ª Delegacia de Homicídios/Central. Mais detalhes não foram divulgados.

Desde janeiro, 378 pessoas foram vítimas de homicídios ou execuções na capital e na RMS, de acordo com o Instituto Fogo Cruzado. O instituto, que monitora a violência armada na 'Grande Salvador', aponta ainda que, só em junho, 70 pessoas morreram nas mesmas condições, o que fez o último mês registrar sozinho quase 20% dos casos.

Rua onde ocorreu o crime. Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Para vizinhos, descobrir qual é a razão para que os dois fossem executados é essencial, já que o crime pegou a todos de surpresa na Rua Sérgio Landulfo Furtado. "Todo mundo quer saber o porquê. Ninguém nunca imaginaria uma coisa assim acontecendo com Monaliza e Tiago. Quem é daqui conhecia eles, via os dois na praça, bebendo com os amigos. E nunca vi fazendo mal a ninguém, nem ela e nem ele", afirma um vizinho, sem dizer o nome.

Monaliza e Tiago foram mortos a poucos metros da casa onde moravam e estavam conversando na hora que foram abordados pelos suspeitos. Os dois eram namorados há quatro anos. Outra vizinha, que também não fala o nome, destaca o caráter e a simpatia de Monaliza, que trabalhava como manicure para ganhar a vida.

"A gente aqui viu ela crescer. É nascida e criada em Castelo Branco, viveu infância, adolescência e tudo mais aqui. Sempre foi uma menina boa, não tenho o que falar de Monaliza. Só coisas boas que a gente teve da companhia dela nesse período. A situação é de chorar", fala ela.