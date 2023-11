Natal do Centro Histórico terá Elevador Lacerda gratuito e linha especial de ônibus

Prefeito Bruno Reis anuncia programação de Natal em Salvador. Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

Diante da mudança da decoração principal de Natal de Salvador da Praça Campo Grande para o Centro Histórico, foram divulgadas medidas para facilitar a chegada dos visitantes ao Pelourinho. Uma linha especial de ônibus funcionará entre os dias 6 de dezembro e 6 de janeiro, além disso, o Elevador Lacerda será gratuito a partir das 16 horas.

Denominada de Lapa X Natal, a linha especial 2512 sairá da Estação da Lapa, na plataforma C, com destino a Rua Carlos Gomes, passando pela Ladeira da Montanha. O desembarque será feito na parte inferior do Elevador Lacerda. Ao todo, 40 ônibus estarão decorados com lâmpadas de led.

A decoração de Natal da capital contará com um o Túnel Cenográfico de 400 metros entre a Rua Chile e a Praça da Sé. No Pelourinho, haverá uma árvore feita com lâmpadas de led, casa do papai noel, presépios e apresentações musicais. O Elevador Lacerda será gratuito a partir das 16 horas e todos os planos inclinados estarão funcionando.

Linha Especial 2512 – LAPA X NATAL

Itinerário: Estação da Lapa, Tororó, Vale dos Barris, R. Clóvis Spínola, R. Direita da Piedade, R. Politeama de Baixo, R. Gamboa de Cima, Av. Lafayete Coutinho, Pç Cairu, R. da Bélgica, R. Miguel Calmon, R. Pinto Martins, Ladeira da Montanha, R. Carlos Gomes (retorno antes da Casa D’Itália), Av. Sete de Setembro, R. Politeama, R. Politeama de Cima, R. Direita da Piedade, R. Politeama de Baixo, Av. Vale dos Barris, Pç Doutor João Mangabeira, Av. Vale dos Barris, Estação da Lapa

Planos Inclinados e Elevador Lacerda

Plano Inclinado Liberdade/Calçada: segunda a sexta, 06 às 18h30 / sábado, 07 às 13h

Plano Inclinado Pilar: segunda a sexta, 07 às 17h30 (Em manutenção, retoma as atividades na próxima semana)

Plano Inclinado Gonçalves: segunda a sexta, 07 às 18h

Elevador do Taboão: segunda a sexta, 07h15 às 17h15

Elevador Lacerda: segunda a quarta, 06h30 às 22h / quinta e sexta, 06h30 às 00h / sábado, 07 às 00h / domingos, 07 às 22h

Estacionamento Zona Azul

Zona Azul 471 vagas - Ladeira da Praça (54), Tv. do Tijolo (12), R. Carlos Gomes (37), Av. Sete de Setembro (104), Pç. Almirante Paula Guimarães (50), R. do Taboão (25), R. Padre Agostinho Gomes (11), Av. JJ Seabra (135), R. do Paraíso (32), Rua do Bispo (11)

Ordenamento do tráfego de veículos