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Thais Borges
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 13:55
A programação da 13ª edição do Natal Encantado de Feira de Santana foi apresentada pela prefeitura da cidade na manhã desta sexta-feira (27). Neste ano, o evento reunirá nomes de diferentes gerações da Música Popular Brasileira (MPB), com atrações como Família Lima, Vanessa da Mata, Luiz Caldas, Raimundo Fagner, Sidney Magal, Blitz, Fábio Jr. e Soweto.
As apresentações serão realizadas gratuitamente na Praça Padre Ovídio, entre os dias 10 e 20 de dezembro. A abertura, na quinta-feira (10), será comandada pela Família Lima, que volta ao evento após uma apresentação que, de acordo com o prefeito José Ronaldo de Carvalho, teve grande repercussão entre o público.
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Na sexta-feira (11), Vanessa da Mata será a atração da noite. No sábado (12), Luiz Caldas sobe ao palco com um show acústico. A programação continua no domingo (13), com Raimundo Fagner, um dos artistas de destaque da música popular brasileira.
Depois de uma pausa, os shows serão retomados na quinta-feira (17), com Sidney Magal. Na sexta-feira (18), a banda Blitz, liderada por Evandro Mesquita, será responsável por animar o público. Já no sábado (19), o cantor Fábio Jr. se apresenta. O encerramento, no domingo (20), ficará por conta do grupo Soweto, com repertório de samba e pagode.
Durante o anúncio, o prefeito José Ronaldo comentou a expectativa de participação do público e o retorno de artistas que já integraram a programação do evento. Segundo ele, a seleção reúne diferentes estilos e gerações da música brasileira.
“Essas são as apresentações que estarão no nosso Natal Encantado. Aqueles que amam e gostam da música popular brasileira, com certeza absoluta, estarão presentes, curtindo esses momentos muito bonitos”.
Cortejo e decoração
Além dos shows, a programação deste ano contará com novidades culturais e uma decoração natalina distribuída por diferentes pontos de Feira de Santana. Entre as novidades está um cortejo temático marcado para o dia 16 de dezembro, na Avenida Fraga Maia, com personagens, símbolos e elementos tradicionais do Natal.
José Ronaldo explicou que a proposta é proporcionar uma nova experiência ao público. Parte da apresentação foi demonstrada durante o anúncio realizado nesta sexta-feira.
“É algo novo, uma questão nova. Esse cortejo, sempre com o espírito de Natal e com os símbolos do Natal, estará participando no dia 16, na Avenida Fraga Maia. Eu acho que quem comparecer lá vai gostar muito".
A decoração natalina também será instalada em diferentes áreas da cidade. Estão entre os locais contemplados a Praça da Catedral, a Avenida Getúlio Vargas, um trecho da Rua Sarto Barros e a Avenida Fraga Maia, que também receberá elementos decorativos relacionados ao cortejo.
A estrutura montada na Praça Padre Ovídio terá circuito fechado e controle de acesso, seguindo o modelo adotado na edição anterior. Apesar da delimitação do espaço, a entrada para os shows continuará gratuita.
Ainda segundo a administração municipal, haverá uma praça de alimentação dentro do circuito, com opções de comidas e bebidas para os visitantes. Segundo ele, o formato utilizado no ano passado será mantido em razão dos resultados obtidos na organização e na segurança do evento.