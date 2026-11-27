CORTEJO NATALINO

Natal Encantado de Feira de Santana terá shows gratuitos de Vanessa da Mata, Fábio Jr. e Luiz Caldas

Programação acontece de 10 a 20 de dezembro, na Praça Padre Ovídio, e também contará com shows de Fagner, Sidney Magal, Blitz e Soweto

Thais Borges

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 13:55

Fábio Jr. e Vanessa da Mata vão se apresentar no Natal Encantado de Feira de Santana Crédito: Reprodução

A programação da 13ª edição do Natal Encantado de Feira de Santana foi apresentada pela prefeitura da cidade na manhã desta sexta-feira (27). Neste ano, o evento reunirá nomes de diferentes gerações da Música Popular Brasileira (MPB), com atrações como Família Lima, Vanessa da Mata, Luiz Caldas, Raimundo Fagner, Sidney Magal, Blitz, Fábio Jr. e Soweto.



As apresentações serão realizadas gratuitamente na Praça Padre Ovídio, entre os dias 10 e 20 de dezembro. A abertura, na quinta-feira (10), será comandada pela Família Lima, que volta ao evento após uma apresentação que, de acordo com o prefeito José Ronaldo de Carvalho, teve grande repercussão entre o público.

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Na sexta-feira (11), Vanessa da Mata será a atração da noite. No sábado (12), Luiz Caldas sobe ao palco com um show acústico. A programação continua no domingo (13), com Raimundo Fagner, um dos artistas de destaque da música popular brasileira.

Depois de uma pausa, os shows serão retomados na quinta-feira (17), com Sidney Magal. Na sexta-feira (18), a banda Blitz, liderada por Evandro Mesquita, será responsável por animar o público. Já no sábado (19), o cantor Fábio Jr. se apresenta. O encerramento, no domingo (20), ficará por conta do grupo Soweto, com repertório de samba e pagode.

Durante o anúncio, o prefeito José Ronaldo comentou a expectativa de participação do público e o retorno de artistas que já integraram a programação do evento. Segundo ele, a seleção reúne diferentes estilos e gerações da música brasileira.

“Essas são as apresentações que estarão no nosso Natal Encantado. Aqueles que amam e gostam da música popular brasileira, com certeza absoluta, estarão presentes, curtindo esses momentos muito bonitos”.

Cortejo e decoração

Além dos shows, a programação deste ano contará com novidades culturais e uma decoração natalina distribuída por diferentes pontos de Feira de Santana. Entre as novidades está um cortejo temático marcado para o dia 16 de dezembro, na Avenida Fraga Maia, com personagens, símbolos e elementos tradicionais do Natal.

José Ronaldo explicou que a proposta é proporcionar uma nova experiência ao público. Parte da apresentação foi demonstrada durante o anúncio realizado nesta sexta-feira.

“É algo novo, uma questão nova. Esse cortejo, sempre com o espírito de Natal e com os símbolos do Natal, estará participando no dia 16, na Avenida Fraga Maia. Eu acho que quem comparecer lá vai gostar muito".

A decoração natalina também será instalada em diferentes áreas da cidade. Estão entre os locais contemplados a Praça da Catedral, a Avenida Getúlio Vargas, um trecho da Rua Sarto Barros e a Avenida Fraga Maia, que também receberá elementos decorativos relacionados ao cortejo.

A estrutura montada na Praça Padre Ovídio terá circuito fechado e controle de acesso, seguindo o modelo adotado na edição anterior. Apesar da delimitação do espaço, a entrada para os shows continuará gratuita.