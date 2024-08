LAZER

Navio da Marinha chilena terá visitação pública gratuita no Porto de Salvador

O Navio-Escola “Esmeralda”, da Armada do Chile, estará atracado no Porto de Salvador durante o próximo fim de semana. No domingo (11), a população poderá conhecer de perto o veleiro durante a visitação pública gratuita que ocorrerá das 14h às 16h30, com acesso realizado pelo Terminal Marítimo de Salvador Contermas.