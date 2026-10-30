OPORTUNIDADE

Neoenergia Coelba oferece 81 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas na Bahia

Inscrições ficam abertas até 9 de novembro

Millena Marques

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 16:29

Confira os preparativos da Neoenergia Coelba para o Verão 2026 Crédito: Divulgação

A Neoenergia Coelba abriu 81 vagas para novas turmas da Escola de Eletricistas, curso gratuito realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/BA). As oportunidades estão distribuídas igualmente entre Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus, com 27 vagas em cada cidade. As inscrições ficam abertas até 9 de novembro.

A formação é destinada a homens e mulheres com idade mínima de 18 anos e não exige experiência profissional anterior na área. Para concorrer, é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em uma das categorias B, C, D ou E. Os interessados devem realizar o cadastro pela internet, na página oficial da Escola de Eletricistas da Neoenergia.

As aulas têm previsão de início em março de 2027 e serão realizadas no período noturno, das 18h às 22h. Com carga horária total de 540 horas, o curso terá formato híbrido, combinando atividades presenciais e remotas. O conteúdo inclui aulas ao vivo mediadas por tecnologia, exercícios práticos, estudos de caso, dinâmicas em grupo e atividades voltadas ao manuseio de ferramentas e equipamentos utilizados no setor, além da montagem de simuladores.

O processo seletivo será dividido em duas fases. Na primeira, de caráter classificatório, os candidatos passarão por uma avaliação de conhecimentos em Língua Portuguesa e Matemática. A segunda etapa será eliminatória e está prevista para ocorrer até o final deste ano.

Possibilidade de contratação

Depois de concluírem a formação, os participantes poderão integrar o banco de talentos da Neoenergia Coelba e concorrer a futuras oportunidades de trabalho na companhia. A inclusão no cadastro, no entanto, não garante contratação, que dependerá da disponibilidade de vagas e dos processos seletivos realizados pela empresa.

“A Escola de Eletricistas oferece uma oportunidade de qualificação para quem deseja iniciar uma trajetória profissional no setor elétrico, inclusive para pessoas que ainda não têm experiência na área. A formação permite desenvolver conhecimentos técnicos e práticos importantes para uma profissão que demanda mão de obra qualificada”, afirma Christiane Tavares, gerente de Treinamento da Neoenergia Coelba.

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