Neojiba inscreve até esta quarta (20) para 306 vagas nas principais orquestras e coros

As inscrições podem ser feitas gratuitamente no site do programa

Tharsila Prates

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 09:34

Alunos do Neojiba no Parque do Queimado Crédito: Divulgação/ Matheus dos Anjos

O programa Neojiba - Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia - está com 306 vagas abertas para as formações de referência do Núcleo Central, sediado no Parque do Queimado, no bairro da Liberdade, em Salvador. As inscrições podem ser feitas gratuitamente até esta quarta-feira (20), no site neojiba.org.

Para participar, é preciso ter conhecimento musical prévio, nos níveis intermediário ou avançado, estar na faixa etária correspondente e ser engajado em ações de educação e cidadania.

As audições para ingressar nas orquestras e coros serão presenciais para os candidatos que vivem em Salvador e Região Metropolitana e acontecerão entre os dias 25 e 29 de novembro. Para quem estiver em outras cidades, será preciso gravar um vídeo e disponibilizá-lo sem edição no YouTube até esta quarta (20). As peças que devem ser interpretadas por todos os interessados estão descritas no regulamento, também disponível no site.

Bolsa Educação e Cidadania

Além de participar de grupos de excelência, os aprovados receberão uma bolsa para aprimorar seu desenvolvimento musical e educacional. Os bolsistas serão inseridos em um programa de multiplicação, colocando em prática o principal lema do Neojiba, o “Aprende Quem Ensina”.

O programa estimula o engajamento ativo dos adolescentes e jovens na educação e no desenvolvimento de suas comunidades, para que se tornem agentes transformadores através da música.

Os valores das Bolsas Educação e Cidadania variam de acordo com a idade do integrante e do grupo escolhido. Também é possível se candidatar para as funções de líderes de orquestras e coros, spalla e assistentes de naipe.