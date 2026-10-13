JÚRI POPULAR

No banco dos réus: 3º acusado de matar Mãe Bernadete é julgado nesta terça-feira

"BZ" é apontado como um dos executores da líder quilombola; crime completou três anos

Bruno Wendel

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 05:00

Josevan é suspeito de matar Mãe Bernadete Crédito: Reprodução

Está previsto para às 8h desta terça-feira (13), no Tribunal do Júri do Fórum Ruy Barbosa, o julgamento do traficante Josevan Dionísio dos Santos, conhecido como “BZ” ou “Buzuim”. Apontado pela acusação como um dos executores da morte da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira, a Mãe Bernadete, ele será o terceiro acusado a ser submetido a júri popular pelo crime, que completou três anos. A sessão será presidida pela juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos.

Caso Mãe Bernadete 1 de 116

A defesa do território quilombola e a oposição ao avanço do tráfico de drogas são apontadas pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) como possíveis motivos para o assassinato de Mãe Bernadete. Aos 72 anos, a ialorixá foi morta a tiros em agosto de 2023, na sede da associação que representava a comunidade de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho. Conforme a investigação, a atuação da líder ameaçava os planos de uma organização criminosa de ampliar a venda de entorpecentes e outras práticas ilegais no entorno da barragem que leva o nome da comunidade. A ordem para matá-la, segundo a acusação, teria vindo de integrantes do próprio grupo.

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O julgamento de Josevan Dionísio dos Santos será o terceiro do processo sobre a morte da líder quilombola. Arielson da Conceição Santos e Marílio dos Santos já foram condenados pelo assassinato. Marílio, que, de acordo com a investigação, teria ordenado a execução, morreu durante uma operação policial. Agora, o Tribunal do Júri vai examinar a conduta atribuída a Josevan e sua responsabilidade no crime.