Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

No banco dos réus: 3º acusado pela morte de Mãe Bernadete vai a júri popular em outubro

Integrante do BDM será julgado em Salvador após desaforamento determinado pelo TJ-BA; O crime completou três anos

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 05:00

Josevan é suspeito de matar Mãe Bernadete
Josevan é suspeito de matar Mãe Bernadete Crédito: Reprodução

Um crime que chocou a Bahia e ganhou repercussão nacional voltará ao Tribunal do Júri daqui a 56 dias. O traficante Josevan Dionísio dos Santos, conhecido como “BZ” ou “Buzuim”, será julgado às 8h do dia 13 de outubro, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. Apontado pela acusação como um dos executores da morte da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira, a Mãe Bernadete, ele será o terceiro acusado a ser submetido a júri popular pelo crime. Nesta segunda-feira (17), o caso completou três anos. 

Mãe Bernadete foi executada a tiros aos 72 anos, em agosto de 2023, dentro da sede da Associação Quilombola Pitanga dos Palmares, em Simões Filho. Segundo o assistente de acusação e advogado da família da líder quilombola, Hédio Silva, Josevan teria sido o segundo executor e efetuado diversos disparos contra a vítima.

Caso Mãe Bernadete

BDM ameaça candidatos em quilombo baiano por Reprodução
Mãe Bernadete por Reprodução
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças por Reprodução
Família e amigos pediram por justiça por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: júri acontece no fórum Ruy Barbosa por Reprodução
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Morte de Mãe Bernadete tem repercussão internacional por Arte sobre foto de Walisson Braga/Conaq
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Caso Mãe Bernadete: filho de líder quilombola lamenta a remarcação do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: promotor garante que acusados serão condenados por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: promotor garante que acusados serão condenados por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: advogado da família da líder quilombola questiona adiamentoento do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: filho de líder quilombola lamenta a remarcação do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: Movimentos sociais protestam contra o adiamento do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: advogado da família da líder quilombola questiona adiamento por Bruno Wendel/CORREIO
Josevan é suspeito de matar Mãe Bernadete por Reprodução
“Café” teria auxiliado no plano de execução de Mãe Bernadete por Divulgação/SSP-BA
Maquinista atuou como mandante e mentor da morte de Mãe Bernadete por Divulgação
Ato em Copacabana pediu justiça por Mãe Bernadete por Tomaz Silva/Agência Brasil
Jurandir Pacífico, filho de Mãe Bernadete, e Lucas Dantas, um dos advogados da família por Millena Marques/CORREIO
Wellington, neto de Mãe Bernadete, que estava com ela no momento do criem por Arisson Marinho/CORREIO
Jurandyr Wellington, filho de Mãe Bernadete por Arisson Marinho/CORREIO
Família de Mãe Bernadete falou durante missa por Arisson Marinho/CORREIO
Corpo de Mãe Bernadete é sepultado na Quinta dos Lázaros por Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO
Filho de Mãe Bernadete durante velório por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Enterro de Mãe Bernadete aconteceu sob forte comoção por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Filho de Mãe Bernadete, Wellington Pacífico por Ana Albuquerque/CORREIO
Quilombola de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, onde Mãe Bernadete foi executada por Ana Albuquerque/CORREIO
Mãe Bernadete por Reprodução
Lula lamenta morte de Mãe Bernardete por Agência Brasil / Redes sociais
Advogado David Mendez representa a família de Mãe Bernadete por Ana Albuquerque/CORREIO
Wellington Pacífico, filho de Mãe Bernadete por Ana Albuquerque/CORREIO
BDM ameaça shouw de MC po por Reprodução
Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Vereador foi preso em operação contra o BDM por Reprodução
Vereador foi preso em operação contra o BDM por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
BDM: estatuto impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai por Reprodução
BDM: estatuto impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai por Reprodução
Estatuto do BDM impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai por Reprodução
Coruja é líder do BDM por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
A 'Tropa do CV' quer tomar Cachoeira do BDM por Reprodução
Suposto comunicado do BDM proíbe moradores de cricular entre cidades por Reprodução
Traficante do BDM fez companheira refém no 7º caso por Reprodução
Kátia (D) e Keila (E) têm posição de destaque dentro do BDM por Reprodução
Kátia é líder do BDM em Crus das Almas por Reprodução
'A Coroa' (D) e 'Raposa' (E) são lideranças do BDM por Reprodução
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
'Raposa do BDM': Keila comandava os 'bondes' contra o CV por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
Waldir morava em área do BDM por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
BDM gasta R$ 3 milhões para trazer arsenal à Bahia por Ascom PCDF
"Pateta" do BDM foi preso em sua mansão em Jauá por Divulgação
Traficante foi morta por rivais do BDM/TCP por Divulgação
BDM de luto: integrantes lamentam a morte de Russo por Divulgação
Liderança do BDM, Russo morreu em tiroteio com a polícia por Divulgação
Russo, um das lideranças do BDM, morre em confronto com a polícia por Divulgação
BDM contralo o tráfico no Parque das Bromélias por Arisson Marinho/CORREIO
Fusão entre o TCP e o BDM deve agravar a segurança pública na Bahia por Reprodução
1 de 116
BDM ameaça candidatos em quilombo baiano por Reprodução

“Ele foi o segundo executor. Ele atirou várias vezes. Temos prova testemunhal, pericial, tem a arma utilizada no crime, que ele exibiu nas redes sociais. Ele convocou uma reunião para planejar a execução. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele será condenado à pena máxima. Eu vou pedir 40 anos”, afirmou o advogado.

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), a atuação de Mãe Bernadete em defesa da comunidade quilombola e contra a expansão do tráfico de drogas teria colocado a líder em rota de colisão com os interesses da organização criminosa que atuava na região. A investigação aponta que a ordem para matá-la teria partido de lideranças do grupo, que viam a presença da líder como um obstáculo à instalação de pontos de venda de drogas e outras atividades ilegais na região da barragem de Pitanga dos Palmares.

Mortes colocam Tancredo Neves no centro da guerra entre CV e BDM

CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
Operação em Tancredo Neves por Reprodução das Redes Sociais
Um trator é usado na desobstrução das ruas em 3 bairros: Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira por Divulgação/ Ascom PC-BA
Ações nos bairros de Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira também retiraram pontos de energia em via pública e também realizou levantamentos investigativos por Divulgação/ Ascom PC-BA
Beiru/Tancredo Neves: 22 tiroteios, 5 mortos e 5 feridos por Google
Policiamento em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tiroteio foi registrado em Tancredo Neves por Reprodução
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus atravessado em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Ônibus atravessados em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Ônibus atravessados em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Artefato explosivo encontrado em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tiroteio na madruga desta sexta-feira (10) por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves: PM liberta refém, prende bandido e apreende arma, drogas e granada por Polícia Militar
Tancredo Neves é, segundo o IBGE, a 10º maior favela do Brasil por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Drogas, dinheiro, celulares e relógios foram apreendidos em Tancredo Neves por Divulgação/SSP-BA
Policiamento foi reforçado no bairro de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Operação em Tancredo Neves por Alan Dantas/SSP
Acidente ocorreu na Avenida Tancredo Neves por Reprodução/Redes Sociais
Um ônibus foi incendiado na tarde desta terça-feira (2), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador por Márcio Coelho/ Sindicato do Rodoviários de Salvador
Ônibus foi incendiado na tarde desta terça-feira (2), no bairro de Tancredo Neves por Márcio Coelho/ Sindicato do Rodoviários de Salvador
Ônibus circulam em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas de tiros em casas de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves por Arisson Marinho
Cápsula de balas em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas de tiros ficaram espalhadas em carros e casas de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Moradores pedem paz em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Fachada de casa foi atingida por diversos disparos em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Disparos atingiram carros estacionados em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Uma mulher condenada a mais de 12 anos de prisão por matar o companheiro foi presa em Tancredo Neves por Divulgação/PC
Tancredo Neves liderou ranking de tiroteios em bairros em 2023 por Arisson Marinho/CORREIO
Cápsulas apreendidas pelo chão após mortes em Tancredo Neves por Arisson Marinho
Caminhão perde controle, bate em carro e derruba poste em Tancredo Neves por Reprodução
Reféns são liberados e oito suspeitos são presos em Tancredo Neves por Reprodução/TV Bahia
Armas, drogas e granada apreendidas em Tancredo Neves por Divulgação/SSP-BA
Dupla faz refém em fuga no bairro de Tancredo Neves por Reprodução/TV Bahia
Sequestro em Tancredo Neves por SSP-BA
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves por Divulgação/SSP-BA
Policiais foram na Rua Nova Esperança, para constatar informações sobre a construção da barreira. por Divulgação/SSP
1 de 76
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO

Desaforamento

Josevan foi pronunciado por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. A decisão de pronúncia, que determina que o acusado seja submetido ao julgamento popular, tornou-se definitiva depois que a defesa apresentou recurso fora do prazo.

O processo de Josevan foi separado do dos demais acusados e o julgamento retirado de Simões Filho após o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) determinar o desaforamento. O mecanismo permite transferir o julgamento para outra comarca em situações previstas pela legislação, fazendo com que o Conselho de Sentença de outra cidade seja responsável por decidir o caso. No processo de Josevan, o júri foi transferido para Salvador, e a decisão que autorizou a mudança transitou em julgado em 20 de maio deste ano.

Meia tonelada de droga em centro de distribuição renderia ao BDM R$ 2 milhões

Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Operação integrada das polícias e MP prendeu novamente o capitão da PM Mauro Grunfeld por Divulgação/Ministério Público
Mauro das Neves Grunfeld por Reprodução
Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia
Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia
Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia
Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia
Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia
Laboratório de drogas é desarticulado na Bahia por Divulgação
Seis traficantes foram presos em laboratório de drogas por Polícia Civil
Seis traficantes foram presos em laboratório de drogas por Polícia Civil
Seis traficantes foram presos em laboratório de drogas por Polícia Civil
Laboratório de drogas é descoberto em casa de luxo em Lauro de Freitas por Divulgação
Laboratório de drogas é descoberto em casa de luxo em Lauro de Freitas por Divulgação
Laboratório de drogas é descoberto em casa de luxo em Lauro de Freitas por Divulgação
Droga apreendida no laboratório por Divulgação
Quase 100 kg de cocaína foram encontrados em laboratório de drogas em Monte Gordo por Divulgação/Polícia Militar
Quase 100 kg de cocaína foram encontrados em laboratório de drogas em Monte Gordo por Divulgação/Polícia Militar
Quase 100 kg de cocaína foram encontrados em laboratório de drogas em Monte Gordo por Divulgação/Polícia Militar
Quase 100 kg de cocaína foram encontrados em laboratório de drogas em Monte Gordo por Divulgação/Polícia Militar
Laboratório de maconha gourmet em Ilhéus por Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia
Laboratório de maconha gourmet em Ilhéus por Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia
Laboratório de maconha em Irecê por Divulgação
Laboratório foi desmantelado na região de Irecê por Divulgação
Operação desarticulou laboratório por Arisson Marinho/CORREIO
Laboratório em Feira foi descoberto por Reprodução
Material foi apreendido em uma casa que era utilizada como laboratório de refino de entorpecentes por Divulgação/PM
Drogas apreendidas em laboratório que funcionava dentro de hotel por Divulgação/Polícia Civil
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Traficante Colorido está de volta ao Complexo da Mata Escura por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
Traficante Colorido está de volta ao Complexo da Mata Escura por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
Traficante Colorido está de volta ao Complexo da Mata Escura por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
'Colorido' volta para presídio onde usava celular para falar com comparsas fora da prisão por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
Kátia é líder do BDM em Crus das Almas por Reprodução
'Raposa do BDM': Keila comandava os 'bondes' contra o CV por Reprodução
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Coruja é líder do BDM por Reprodução
BDM controla o tráfico em Paripe, que vem sendo atacado pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aliança TCP/BDM chega a Salvador para contraatacar o CV por Reprodução
Carro recebeu marca "BDM" por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
Segundo a polícia, os cinco suspeitos que morreram no confronto eram traficantes da facção Bonde do Maluco (BDM). por Tiago Caldas/CORREIO
A região é controlada pela facção Bonde do Maluco (BDM). por Arisson Marinho/CORREIO
Tiros e morte: homem é baleado durante confronto na Mata Escura por Divulgação
Cápsula de bala após confronto entre facções por Arisson Marinho/CORREIO
Confronto em Mirante de Periperi deixou dois mortos e um ferido por Arisson Marinho/CORREIO
Suspeitos foram baleados em confrontos diferentes no bairro de Periperi por Alberto Maraux/SSP
Ao todo, sete suspeitos de envolvimento em confronto de Valéria foram mortos por Alberto Maraux/SSP
Valéria tem dia de tensão um dia após morte de policial federal em confronto por Bruno Wendel
Confronto entre policiais e suspeitos fez tensão tomar conta da Rua Jaguarari logo no início da semana por Paula Fróes/CORREIO
Cartuchos de balas espalhados nas ruas após confronto de facções rivais por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
1 de 97
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia


Com a mudança, a sessão será realizada por uma das Varas do Tribunal do Júri da capital. A transferência não altera a acusação contra Josevan nem representa antecipação de culpa. A Justiça de Salvador ficará responsável pela realização do julgamento, enquanto a preparação do processo e a revisão da prisão preventiva foram realizadas pela Vara Criminal de Simões Filho.

Dois já foram julgados

Josevan será o terceiro réu do caso a enfrentar o Tribunal do Júri. Antes dele, Arielson da Conceição Santos e Marílio dos Santos foram julgados e condenados pelo assassinato de Mãe Bernadete. Marílio, apontado pela investigação como mandante, morreu posteriormente durante uma operação policial.

CV ataca Lobato e mata dois do BDM

Comitiva esteve no Lobato por Tony Silva/Divulgação
Disparo atingiu porta de ônibus na região do Lobato por Arisson Marinho/CORREIO
Comerciante não paga taxa e tem carro incediado por traficantes no Lobato por Divulgação
Ataque aconteceu no Lobato por Ana Lucia Albuquerque
Granadas improvisadas foram encontradas no Lobato por Divulgação
Granadas improvisadas foram encontradas no Lobato por Divulgação
Lobato (2012) por Arquivo/CORREIO
Kakay foi morta a tiros após ter a casa invadida no Lobato por Redes sociais
Kakay foi morta a tiros após ter a casa invadida no Lobato por Redes sociais
"Berça" morre em confronto com a PM no Lobato por Divulgação
Igor Araújo dos Santos por Reprodução / Redes Sociais
Comando Vermelho tomou de volta a Praianha do Lobato por Marina Silva/ CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
Material apreendido pela PM em Tancredo Neves por Divulgação/Ascom PM
Policiamento em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tiroteio foi registrado em Tancredo Neves por Reprodução
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus atravessado em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Ônibus atravessados em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Ônibus atravessados em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Artefato explosivo encontrado em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tiroteio na madruga desta sexta-feira (10) por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves: PM liberta refém, prende bandido e apreende arma, drogas e granada por Polícia Militar
Tancredo Neves é, segundo o IBGE, a 10º maior favela do Brasil por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Drogas, dinheiro, celulares e relógios foram apreendidos em Tancredo Neves por Divulgação/SSP-BA
Policiamento foi reforçado no bairro de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Operação em Tancredo Neves por Alan Dantas/SSP
Acidente ocorreu na Avenida Tancredo Neves por Reprodução/Redes Sociais
Um ônibus foi incendiado na tarde desta terça-feira (2), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador por Márcio Coelho/ Sindicato do Rodoviários de Salvador
Ônibus circulam em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas de tiros em casas de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves por Arisson Marinho
Cápsula de balas em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas de tiros ficaram espalhadas em carros e casas de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Moradores pedem paz em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Fachada de casa foi atingida por diversos disparos em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Disparos atingiram carros estacionados em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Homem é preso em Tancredo Neves por Divulgação
Tancredo Neves liderou ranking de tiroteios em bairros em 2023 por Arisson Marinho/CORREIO
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução
João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 100
Comitiva esteve no Lobato por Tony Silva/Divulgação

Com o novo julgamento, o caso volta ao banco dos réus para uma nova análise da participação individual dos envolvidos na execução da líder quilombola. A sessão de Josevan está marcada para 13 de outubro, às 8h, em Salvador, conforme decisão da juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos. O réu permanece preso preventivamente.

Leia mais

Imagem - Bandeira de Israel em comunicado indica possível avanço do TCP em Salvador

Bandeira de Israel em comunicado indica possível avanço do TCP em Salvador

Imagem - BDM quer rebatizar o Dois de Julho como 'Três de Julho' e ameaça moradores

BDM quer rebatizar o Dois de Julho como 'Três de Julho' e ameaça moradores

Imagem - Mortes colocam bairro de Salvador no centro da guerra entre CV e BDM

Mortes colocam bairro de Salvador no centro da guerra entre CV e BDM

Mais recentes

Imagem - Ifba abre mais de 5 mil vagas para cursos técnicos gratuitos na Bahia; veja como se inscrever

Ifba abre mais de 5 mil vagas para cursos técnicos gratuitos na Bahia; veja como se inscrever
Imagem - Policial penal é preso por esquema de entrada de celulares em presídio na Bahia

Policial penal é preso por esquema de entrada de celulares em presídio na Bahia
Imagem - Suspeito de perseguir ex-companheira em faculdade após término é preso no sul da Bahia

Suspeito de perseguir ex-companheira em faculdade após término é preso no sul da Bahia