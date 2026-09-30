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No dia do aniversário, menino recebe última quimioterapia e desfila vestido de personagem

Kemuel Brandão completou seis anos nesta quarta-feira (30), mesma data em que encerrou o tratamento contra o câncer no Martagão Gesteira

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15:00

Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira Crédito: Ascom Martagão Gesteira

O que já seria um dia de festa ganhou um significado ainda maior para a família de Kemuel Brandão. Nesta quarta-feira (30), justamente quando completou seis anos, o menino recebeu a última sessão de quimioterapia no Martagão Gesteira, onde faz tratamento há mais de um ano. Para completar a data, ele ainda virou personagem de história infantil e desfilou ao lado de outras 15 crianças em tratamento contra o câncer, em uma ação promovida pelo hospital em alusão ao Setembro Dourado, mês de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.

Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira

Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
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Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira

A história de Kemuel começou durante uma consulta médica, quando o pai, Leonardo Brandão, descobriu que o filho estava com câncer. Nesta quarta, porém, o cenário era outro. Vestido para o evento “A Vida Desfila Aqui – um desfile de histórias, sonhos e possibilidades”, o garoto percorreu a passarela montada em frente ao Ambulatório de Oncologia do hospital ao lado de familiares, profissionais e convidados. Antes, passou por uma produção especial. Entre os personagens escolhidos pelas crianças estavam Bela e a Fera, Peter Pan e Branca de Neve.

O desfile mirim foi organizada pelo Serviço de Psicologia do Martagão Gesteira e teve como proposta levar leveza e acolhimento para a rotina de crianças que enfrentam o tratamento contra o câncer. Com 49 anos de atuação no Martagão Gesteira, a oncologista pediátrica Eny Guimarães destacou que as mudanças ocorridas ao longo das últimas décadas no diagnóstico e no tratamento do câncer infantojuvenil. Segundo ela, o diagnóstico precoce pode reduzir a agressividade da doença, aumentar as chances de cura e contribuir para uma melhor qualidade de vida das crianças.

Referência em atendimento pediátrico de alta complexidade e quaternário na Bahia, o Martagão Gesteira tem mais de 60 anos de atuação. A unidade possui 239 leitos, incluindo UTIs e Unidade de Terapia da Dor (UTD), além de 27 especialidades médicas. São mais de 230 mil atendimentos realizados por ano. Dados do DataSUS de 2025 apontam que o hospital responde por cerca de 50% das cirurgias oncológicas pediátricas realizadas pelo SUS na Bahia.

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