SUPERAÇÃO

No dia do aniversário, menino recebe última quimioterapia e desfila vestido de personagem

Kemuel Brandão completou seis anos nesta quarta-feira (30), mesma data em que encerrou o tratamento contra o câncer no Martagão Gesteira

Bruno Wendel

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15:00

Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira Crédito: Ascom Martagão Gesteira

O que já seria um dia de festa ganhou um significado ainda maior para a família de Kemuel Brandão. Nesta quarta-feira (30), justamente quando completou seis anos, o menino recebeu a última sessão de quimioterapia no Martagão Gesteira, onde faz tratamento há mais de um ano. Para completar a data, ele ainda virou personagem de história infantil e desfilou ao lado de outras 15 crianças em tratamento contra o câncer, em uma ação promovida pelo hospital em alusão ao Setembro Dourado, mês de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.

Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira 1 de 6

A história de Kemuel começou durante uma consulta médica, quando o pai, Leonardo Brandão, descobriu que o filho estava com câncer. Nesta quarta, porém, o cenário era outro. Vestido para o evento “A Vida Desfila Aqui – um desfile de histórias, sonhos e possibilidades”, o garoto percorreu a passarela montada em frente ao Ambulatório de Oncologia do hospital ao lado de familiares, profissionais e convidados. Antes, passou por uma produção especial. Entre os personagens escolhidos pelas crianças estavam Bela e a Fera, Peter Pan e Branca de Neve.

O desfile mirim foi organizada pelo Serviço de Psicologia do Martagão Gesteira e teve como proposta levar leveza e acolhimento para a rotina de crianças que enfrentam o tratamento contra o câncer. Com 49 anos de atuação no Martagão Gesteira, a oncologista pediátrica Eny Guimarães destacou que as mudanças ocorridas ao longo das últimas décadas no diagnóstico e no tratamento do câncer infantojuvenil. Segundo ela, o diagnóstico precoce pode reduzir a agressividade da doença, aumentar as chances de cura e contribuir para uma melhor qualidade de vida das crianças.