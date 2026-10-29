MÚSICA

No Halloween, o samba da Lá Elas promete doces e travessuras

Banda formada por mulheres se apresenta no Teatro SESI Rio Vermelho no dia 31 de outubro, com repertório que passeia pelo samba, pagode e axé, além de participações especiais de Pinotte e Welma Oliveira

Moyses Suzart

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:27

Lá elas Crédito: Divulgação

No dia em que muita gente vai tirar a fantasia de bruxa do armário, procurar uma máscara assustadora ou se preparar para uma noite de travessuras, a programação de Salvador oferece uma alternativa para quem prefere trocar os sustos pelo batuque. No próximo sábado (31), o Halloween terá samba, pagode e protagonismo feminino no Teatro SESI Rio Vermelho. A partir das 21h, a banda Lá Elas (@laelasabanda) comanda uma noite dedicada à música brasileira, com participações especiais de Pinotte e Welma Oliveira.

Esqueça as abóboras iluminadas e os corredores mal-assombrados. No sambão genuinamente feminino, a ideia é deixar o medo para as histórias de terror e reservar o frio na barriga para aquele momento em que começa a tocar o ritmo que nasceu na Bahia (chupa, Rio!). Se existe alguma travessura planejada para a noite, ela pode muito bem ser colocar o público inteiro para dançar.

Mas a proposta da Lá Elas vai além da coincidência divertida com a data. O próprio nome do grupo deixa evidente a intenção de colocar as mulheres no centro da roda. A banda nasceu com o propósito de exaltar o protagonismo feminino no samba e nas culturas populares, levando aos palcos um espetáculo que combina tradição, alegria e valorização das mulheres na música. Em um gênero profundamente ligado à história cultural brasileira, o grupo aposta na força de uma apresentação que tem as mulheres não apenas como intérpretes, mas como protagonistas da experiência musical.

A sonoridade da Lá Elas tem o samba como essência, mas não fica restrita a uma única vertente. O repertório também dialoga com o pagode e o axé, gêneros que fazem parte da identidade musical baiana, além de incorporar influências da Música Popular Brasileira (MPB), da bossa nova e do samba-canção. A mistura promete contemplar diferentes gerações e gostos musicais, transitando entre a cadência mais suave e elegante de algumas canções e a energia contagiante dos sambas que convidam o público a cantar junto.

Entre as referências musicais citadas pela banda estão nomes fundamentais da música brasileira, como Dona Ivone Lara, Tom Jobim, Elis Regina, Alcione, Beth Carvalho e Clara Nunes. São artistas de trajetórias distintas, mas que ajudam a dimensionar a diversidade sonora que inspira o projeto. No caso das mulheres, há também um elo simbólico com a proposta da Lá Elas: reconhecer a contribuição feminina para a construção e a permanência da música popular brasileira.

A trajetória do grupo começou oficialmente em 16 de maio de 2026, quando realizou seu show de estreia. A apresentação teve casa cheia e recepção calorosa do público baiano, marcando o início de uma agenda de shows estruturada. Desde então, a proposta é se firmar como um projeto cultural que combina identidade artística e organização profissional, com formatos de apresentação que podem atender tanto a casas de espetáculo e festivais quanto a bares, restaurantes e eventos privados.

A formação da Lá Elas reúne seis musicistas: Tatti Aboim, nos vocais e aniversariante do dia; Mariana Motta, no cavaquinho e teclado; Luísa Santos, no baixo; Ianka Oliveira, na percussão; Gab Pimenta, no violão; e Billa Alves, na bateria. O elenco combina diferentes instrumentos para construir a sonoridade da banda.

No Teatro SESI Rio Vermelho, a banda contará com a participação especial de Pinotte e Welma Oliveira, convidados para dividir a noite com o grupo. A presença dos dois artistas amplia o encontro musical e reforça a ideia de uma apresentação construída em torno da celebração do samba. A expectativa é reunir quem já acompanha o gênero e também quem

Os ingressos custam R$ 40 na modalidade individual, enquanto a opção de casadinha sai por R$ 60. A apresentação começa às 21h e a casa tem limite de entrada. Para informações e compra antecipada, o contato disponibilizado pela produção é o WhatsApp (71) 98640-0966.

Neste Halloween, portanto, a fantasia é opcional, mas o samba está convocado. E, se depender da Lá Elas, a noite será menos de gritos e mais de coro afinado, com as mulheres ocupando o centro do palco e mostrando que, na Bahia, até as bruxas podem descer até o chão, mainha.

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