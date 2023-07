'No raiar do dia': arrastões viram rotina em Fazenda Grande do Retiro

Rua Melo Moraes Filho é alvo de arrastões constantes. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O arrastão feito por bandidos no início da manhã desta quarta-feira (26), em Fazenda Grande do Retiro, é mais um para colocar na lista de registros do tipo na Rua Melo Moraes Filho, principal avenida do bairro. De acordo com moradores e comerciantes, há pelo menos três meses, homens armados assaltam pessoas paradas nos ponto de ônibus, na rua e até dentro do transporte coletivo.



Os crimes acontecem sempre por volta das 5h da manhã e o sábado é o dia em que a ação mais se repete, segundo um ambulante que trabalha na via. "Vimos acontecer algumas vezes, não sei dizer quantas, mas não foram poucas. Principalmente, aos sábados, que é quando tem mais gente na rua, indo trabalhar, além dos fazem compras nas barracas", relata.

O ambulante prefere não se identificar porque suspeita, inclusive, que sejam os mesmos criminosos nos arrastões e tem medo de sofrer represálias. Uma moradora, que reside próximo onde houve o arrastão desta quarta, tem o mesmo temor porque percebe que os criminosos agem sempre da mesma maneira na Rua Melo.

"Vira e mexe acontece isso aqui na rua. Quando não é na altura do posto, é mais para cima. Junta três ou quatro caras de carro e moto para fazer terror aí. É sempre no raiar do dia nesse horário de 5h, que as lojas não estão abertas, os seguranças do comércio não estão por aqui e não tem polícia circulando", afirma ela.

Seja comerciante ou residente, todos reclamam que, mesmo com a situação se repetindo, não há ação para coibir e prevenir os roubos . Os moradores dizem que é necessário um reforço de policiamento na região. Procurada para responder sobre a possibilidade de reforço ostensivo no local, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) não falou sobre reforço no horário solicitado pelos moradores. A corporação informou apenas que reforçou o policiamento, após a ocorrência registrada.

Além da prevenção, moradores reclamam também da falta de investigação contra os criminosos. "Eles sempre vêm em grupos com carro, moto e fazem tudo da mesma maneira. Então, é bem provável que sejam os mesmos que estão fazendo isso nesses meses. Aqui tem câmera nos postes, dá para ver tudo. Por que não usa para prender esses caras?", questiona um comerciante.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) foi procurada para informar se está atenta ao caso e se utiliza as imagens para localizar os responsáveis pelo crime, mas não respondeu. A Polícia Civil informou que não tem o registro do arrastão.

Os moradores temem que esses crimes persistam não só por medo de perder seus bens, mas pela própria segurança, uma vez que os bandidos fazem os arrastões com armas em punho. "Até hoje, ninguém se machucou, mas eles sempre estão de arma e já deram tiro para cima. Numa dessa, alguém pode ser morto e, quanto mais acontece, a chance disso aumenta", diz o comerciante.