Nordeste: hackathon premiará programadoras com R$ 8 mil

Entre os dias 6 e 9 de agosto, a Minsait, especialista em transformação digital e Tecnologia da Informação, promove o SocialThon – “O metaverso para inclusão social na tecnologia”. O hackathon é um evento-satélite do 43º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC) e acontece no Centro de Convenções de João Pessoa (PB), com inscrições abertas até 6 de agosto. A competição é voltada para o público feminino inscrito no congresso e tem por objetivo fomentar o desenvolvimento de soluções inovadoras no metaverso, com realidade virtual (VR), por técnicas e programadoras mulheres. A equipe vencedora será contemplada com uma quantia de R$8 mil. Confira o edital [https://csbc.sbc.org.br/]

Jovens Embaixadores abre inscrições

Estudantes de 15 a 18 anos da rede estadual de ensino engajados em iniciativas de empreendedorismo e impacto social, por pelo menos seis meses, que desejam participar do Jovens Embaixadores 2024 têm até o dia 13.08 para se inscrever. Promovido pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, o programa leva jovens do Ensino Médio das redes públicas de todo o país para um intercâmbio de duas semanas nos EUA. Para fazer a inscrição, o interessado deve acessar o site www.jovensembaixadores.org.br. O intercâmbio está previsto para acontecer de 19 de janeiro a 3 de fevereiro de 2024. Os selecionados serão anunciados até o próximo dia 3 de novembro

Empreendedoras

Para fortalecer os negócios de pessoas negras, a Casa Mulher Com a Palavra sediará, no Goethe-Institut, uma feira voltada exclusivamente ao empreendedorismo feminino. Durante o movimento, entre os dias 20 a 30 de julho, exceto dia 24, o público poderá visitar de forma gratuita os dez estandes, que vão unir produções autorais e criativas de cerca de 20 marcas. Com forte presença de identidade afro diaspórica, as opções de itens vão de roupas africanas, cosméticos, produtos naturais. A entrada será mediante retirada de ingressos no Sympla. Espaço sujeito à lotação.

Localiza

A área de venda da Localiza&Co abre 400 vagas de consultor e consultora para lojas no Brasil. Os interessados devem ter ensino médio, experiência comercial, conhecimento em matemática financeira, conhecimento do pacote office e ter CNH B definitiva e ativa. Não é necessário ter experiência no setor automotivo. As inscrições podem ser realizadas em https://portalcarreira.localiza.com/

Anote aí