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Nota Premiada Bahia: resultado do sorteio de novembro tem nova data; confira

Divulgação dos ganhadores foi transferida para segunda-feira (23) após adiamento da Loteria Federal

Thais Borges

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 15:42

Sorteio de novembro da Nota Premiada Bahia tem data alterada e resultado sai na segunda-feira (23) Crédito: Filipe Nobre/Ascom Sefaz

O resultado do sorteio de novembro da Nota Premiada Bahia será divulgado na próxima segunda-feira (23), em vez desta quinta-feira (19). A mudança ocorre após o adiamento da extração da Loteria Federal pela Caixa Econômica Federal, inicialmente prevista para quarta-feira (18). Como o número da sorte da campanha é definido com base nos cinco prêmios da Loteria Federal, conforme portaria da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA), foi necessário ajustar a data do sorteio.

A relação dos ganhadores será disponibilizada no site npb.sefaz.ba.gov.br e nos perfis oficiais da campanha e da Sefaz-BA nas redes sociais: @notapremiadabahia e @sefazbahia, no Instagram; @SefazBa, no X; e @sefaz.govba, no Facebook.

Como participar da Nota Premiada Bahia 1 de 5

Os bilhetes já gerados e disponibilizados no site da Nota Premiada Bahia continuam válidos para a edição de novembro. Dessa forma, todos os documentos processados permanecem aptos a concorrer, sem necessidade de qualquer providência adicional por parte dos participantes.

A alteração será oficializada por meio da atualização do Anexo I da Portaria nº 257/2017, que estabelece o calendário dos sorteios mensais da campanha. A mudança será publicada na próxima edição do Diário Oficial do Estado.

Nota Premiada Bahia

A campanha de cidadania fiscal do governo do estado, administrada pela Secretaria da Fazenda, conta atualmente com mais de 906 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios já premiaram 7.508 pessoas, sendo 4.452 residentes em Salvador, 3.051 no interior da Bahia e cinco em outros estados.