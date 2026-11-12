PREMIAÇÃO

Nota Premiada Bahia: veja como consultar os bilhetes para o sorteio de novembro

Participantes podem conferir os números na área “Minha Conta”; sorteio será realizado no dia 19

Thais Borges

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 12:58

Nota Premiada Bahia Crédito: Divulgação

Os bilhetes que concorrerão ao sorteio de novembro da campanha de cidadania fiscal Nota Premiada Bahia, previsto para o próximo dia 19, já estão disponíveis. A relação dos contemplados será publicada no site npb.sefaz.ba.gov.br e nas redes sociais da campanha (@notapremiadabahia) e da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), nos perfis @sefazbahia, no Instagram, e @sefaz.govba, no Facebook.

Participam desta edição os bilhetes gerados a partir das notas fiscais vinculadas ao CPF cadastrado, referentes às compras realizadas durante o mês de outubro. A quantidade de números recebidos por cada participante é calculada com base na soma dos valores das notas fiscais. Conforme a faixa de valores atingida, é possível obter de 10 a 45 bilhetes. Para consultar os números, basta entrar no site da campanha com o usuário e a senha cadastrados, selecionar a opção “Minha Conta”, acessar “Bilhetes” e filtrar a pesquisa pelo mês de outubro de 2026.

Como participar da Nota Premiada Bahia 1 de 5

O sorteio distribuirá R$ 1 milhão em prêmios, sendo 90 de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Segundo a Sefaz-Ba, responsável pela gestão da Nota Premiada Bahia, a iniciativa reúne atualmente mais de 905 mil participantes. Desde fevereiro de 2018, quando começou a realizar sorteios, a campanha já contemplou 7.508 pessoas: 4.452 residentes em Salvador, 3.051 no interior do estado e cinco fora da Bahia.

Na edição anterior, realizada em outubro, o prêmio principal, de R$ 100 mil, foi destinado a uma moradora de Lauro de Freitas. Entre os 90 ganhadores de R$ 10 mil, 50 eram residentes em Salvador e 40 moravam em municípios do interior baiano.

Para concorrer, é necessário realizar a inscrição no site npb.sefaz.ba.gov.br, por meio do preenchimento de um formulário, e solicitar a inclusão do CPF cadastrado nas notas fiscais de cada compra.

Solidariedade

Durante o cadastro na campanha, os participantes também podem selecionar até duas instituições filantrópicas, sendo uma da área de saúde e outra do setor social. As notas fiscais vinculadas ao CPF são compartilhadas com as entidades escolhidas, que acumulam pontos convertidos em repasses financeiros.

Além de concorrer automaticamente aos sorteios mensais, com prêmios de até R$ 100 mil, e ao prêmio especial anual de R$ 1 milhão, o participante contribui para o financiamento das instituições beneficiadas.