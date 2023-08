Nova edição do Saúde do Homem terá serviços de saúde gratuitos em shopping

A segunda edição do projeto Saúde do Homem, promovida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com o Salvador Norte Shopping, terá serviços de saúde gratuitos a partir desta quarta (23) até a próxima sexta-feira (25).



A estratégia será no piso L1 do estabelecimento, das 9h às 16h. O objetivo é facilitar o acesso a serviços de prevenção de doenças e promoção da saúde a esta parcela da população que, tradicionalmente, busca menos os serviços médicos.