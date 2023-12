Nova edição do 'Vamos Ver o Pôr do Sol' com Jammil agita o domingo na Ponta de Humaitá

Evento tradicional do calendário de verão da capital baiana, o “Vamos Ver o Pôr do Sol”, projeto comandado pela banda Jammil, teve uma nova edição neste domingo (3), na Ponta de Humaitá.



O grupo, que subiu ao palo por volta das 17h, agitou o público com um repertório marcado por sucessos imortalizados pela banda e lançados na sequência dos 3 EPs “Uma História de Sucesso”.



O evento, que teve apresentação do ator Vinicius Nascimento (Ó paí, ó), teve ainda participações especiais de João Lins, que colocou a Ponta de Humaitá para arrochar ao som de muita sofrência com as músicas “Duas”e “Homem não chora” e do cantor Guga Meyra, que cantou os clássicos baianos “Várias Queixas”, “Faraó” e “Baianidade Nagô”.