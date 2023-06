Nova encosta é entregue no Lobato

Os moradores da Rua Getúlio Vargas do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, assistiram a entrega de uma nova encosta, nesta segunda-feira (19). A contrução tem 255,90 metros quadrados, está cercada por casas e o investimento foi de R$ 2,2 milhões.



Segundo a Prefeitura, entre 2021 e 2023, foram iniciadas e concluídas 59 encostas na cidade. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez a entrega oficial do equipamento e disse que essa foi uma obra importante para a segurança e mobilidade dos moradores.