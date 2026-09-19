FETICHE

Nova Tiazinha? Influencer fatura R$ 120 mil com depilação de homens

Inspirada na personagem que marcou a TV nos anos 90, Mis Scarlett aposta em máscara, chicote e desafios com famosos para faturar R$ 1 milhão

Bruno Wendel

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 08:00

Influencer fatura R$ 120 mil com depilação de homens Crédito: Divulgação

Como um furacão, Tiazinha mexeu com a fantasia de milhões de telespectadores nos anos 90. Agora, a figura sensual inspirada na Mulher-Gato, com lingerie preta, máscara e chicote, ganhou uma versão repaginada e milionária. Depois de faturar R$ 120 mil revivendo a famosa dinâmica de depilar homens, a influencer Santos, que interpreta a personagem Mis Scarlett, decidiu transformar a brincadeira em um negócio com potencial de R$ 1 milhão.

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“Não quero ser uma cópia da Tiazinha. Aquilo é da Suzana Alves e faz parte da história da TV, né? O que eu percebi é que existia ali um formato que as pessoas amam, que mexe com o imaginário”, explica Scarlet. Ela conta que entrou nas plataformas adultas usando a máscara, mas o acessório acabou se tornando um fetiche dos fãs. Foi quando decidiu incorporar a personagem.

Suzana Alves, ex-Tiazinha 1 de 5