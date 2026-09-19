Nova Tiazinha? Influencer fatura R$ 120 mil com depilação de homens

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Bruno Wendel
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 08:00
Como um furacão, Tiazinha mexeu com a fantasia de milhões de telespectadores nos anos 90. Agora, a figura sensual inspirada na Mulher-Gato, com lingerie preta, máscara e chicote, ganhou uma versão repaginada e milionária. Depois de faturar R$ 120 mil revivendo a famosa dinâmica de depilar homens, a influencer Santos, que interpreta a personagem Mis Scarlett, decidiu transformar a brincadeira em um negócio com potencial de R$ 1 milhão.
Influencer fatura R$ 120 mil com depilação de homens
“Não quero ser uma cópia da Tiazinha. Aquilo é da Suzana Alves e faz parte da história da TV, né? O que eu percebi é que existia ali um formato que as pessoas amam, que mexe com o imaginário”, explica Scarlet. Ela conta que entrou nas plataformas adultas usando a máscara, mas o acessório acabou se tornando um fetiche dos fãs. Foi quando decidiu incorporar a personagem.
Suzana Alves, ex-Tiazinha
Depois das primeiras depilações, Mis Scarlett agora planeja gravar com famosos e realizar novos desafios e ações especiais. A cadeira, que começou como uma referência nostálgica, deve render R$ 1 milhão até o início do ano que vem. “Não é só a grana, mas também essa ligação com os homens. É quase uma TV raiz, proibidona, atualizada para os dias de hoje”, afirma.