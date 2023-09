Novas manchas de óleo preocupam comerciantes e banhistas em Salvador

Usuários das praias estão atentos ao aparecimento de manchas. Crédito: Gil Santos/ CORREIO

As praias de Salvador ficaram lotadas neste domingo (17), mas banhistas e comerciantes estão preocupados com o reaparecimento de manchas de óleo no litoral da cidade. Nesta semana, pescadores identificaram a poluição nas proximidades do Terminal Naútico e pelotas foram encontradas em pelo menos sete praias. Um estudo da Universidade Federal da Bahia (Ufba) encontrou correlação com o petróleo do Kuwait, no Oriente Médio.



A professora Juliana Assunção, 35 anos, contou que durante uma travessia para Mar Grande, na Ilha de Itaparica, notou uma coloração diferente na água e que a tripulação informou que se tratava de óleo.

“Tinha uma mancha escura e outra meio amarronzada. Chamou a atenção porque o mar estava calmo e a água cristalina, então, se destacou logo. Eu lembrei que vi no noticiário que manchas de óleo estavam reaparecendo na cidade e confirmei com o rapaz da lancha”, conta.

No domingo passado, servidores da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), recolheram manchas na faixa de areia das praias de Amaralina, Pituaçu, Ondina, Barra, Paciência, Corsário e Jardim de Alah. A comerciante Isabel Silva, 45 anos, que depende da venda nas praias para levar o sustento para casa está preocupada.

“Já vimos esse filme. Em 2019, com aquele aparecimento de manchas de óleo a gente sentiu uma queda no movimento e nas vendas, porque as pessoas ficaram com medo de ter contato com o óleo e desenvolver alguma doença de pele. Elas faziam foto da praia e iam embora, não desciam para consumir nas barracas”, contou.

No Porto e no Farol da Barra a movimentação foi intensa neste domingo. A psicóloga Janaina Freitas, 37 anos, disse que está atenta. “Entro no mar, mas fico observando para ver se tem alguma mancha ou algo parecido por perto. É muito triste tudo isso, porque também tem impactos ambientais. Espero que não se repita”, disse.

Estudo

Pesquisadores da Ufba analisaram uma amostra, coletada na praia da Barra, do óleo derramado em praias de Salvador e chegaram à conclusão de que este óleo guarda forte correlação com o petróleo produzido no Kuwait, no Oriente Médio.

O laudo técnico indica que "possivelmente, o descarte de água oleosa de tanques de algum navio petroleiro transitando no mar da Bahia, tenha sido a causa do aparecimento das 'bolas de óleo' na Praia da Barra em Salvador".