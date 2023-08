Nove praias estão impróprias para banho em Salvador neste fim de semana

Nove praias estão impróprias para banho neste final de semana em Salvador. Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), no período em que o tempo estiver chuvoso, as praias podem ser contaminadas por arraste de detritos diversos, carregados das ruas através das galerias pluviais, o que pode causar doenças. Um dos critérios adotados pelo Inema é a presença da Escherichia coli como indicador microbiológico para avaliação da restrição. A E. coli é uma bactéria abundante em fezes humanas e de animais, tendo somente, sido encontrada em esgotos, efluentes, águas naturais e solos que tenham recebido contaminação fecal recente.

A amostragem é feita, preferencialmente, no dia de maior afluência do público às praias. A balneabilidade é considerada Imprópria quando a densidade de E. coli for superior a 800 UFC/100 ml, em duas ou mais amostras, de um conjunto de cinco semanas, coletadas no mesmo local ou o valor obtido na última amostragem for superior a 2000UFC/100ml.