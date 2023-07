Nove startups baianas disputam premiação em programa que vai apoiar projetos no Nordeste

Nove startups da Bahia disputam a premiação do Programa Delta-V, promovido pela Casa Azul Ventures, que esse ano vai dar apoio a 60 startups nordestina, com apoio do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), por meio do edital do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci).



As startups foram selecionadas em meio a mais de 160 inscrições que o programa recebeu. Pesquisa da Associação Brasileira de Startups de 2021 mostrava 1.171 startups na região, a maioria concentrada na Bahia, Pernambuco e Ceará.

As 60 startups selecionadas pela Casa Azul Ventures foram divididas em dois grupos. O primeiro, o módulo de ideação, traz as propostas de negócios em fase inicial. Já o segundo grupo, o o módulo de tração, tem as empresas que já com produto desenvolvido e ofertado no mercado, com expectativa de crescimento.

Até dezembro, eles entram em uma jornada que incluirá uma série de treinamentos e workshops voltados à gestão e à área técnica, conforme o grau de maturidade da startup. As selecionadas também têm acesso a seis masterclasses e encontros remotos com grandes nomes do ecossistema de inovação do Brasil, além de eventos de conexão, como Demoday e BootCamp.

Essas são as startups baianas selecionadas:

Megan - Desenvolvida em parceria com o Hub Salvador e Parque Tecnológico Bahia, Megan usa visão computacional e IA para analisar images de câmeras de segurança 24 horas por dia. Treinada com princípios de neurociência, psicologia e computação afetiva, a ideia é permitir uma abordagem mais humana e eficiente

Mydigicare - A startup usa inteligência artificial para desenvolver um sistema de telemonitoramento que cabe na palma da mão, destinado para pacientes adultos com doenças agudas ou ou crônicas ambulatoriais, de transição de cuidado após alta hospitalar ou saúde mental. Ele monitora e orienta o paciente.

Souper - Uma empresa de tecnologia que conecta pessoas, permitindo que o produtor rural facilite sua logística.

BodeTech - Oferece um serfiço de software em uma aplicação mobile para gestão de estabelecimentos agropecuários na caprinocultura.

Teletanque - A empresa busca aumentar a rentabilidade das psiciculturas, por meio da racionalização da alimentação dos peixes. A startup é voltada para pequenos e médios produtores.

Simples Varejo Gestão Comercial - Uma empresa para pequenos e médios varejistas que se propõe a reduzir o tempo gasto com relatórios e burocracias internadas, deixando mais simples o controle de negócio.

Conexão Azul - A empresa oferece soluções inteligentes para automação de vendas e marketing, especialmente voltada para MEIs, micro e pequenas empresas.

Goback - Um startup que desenvou um cartão atrelado a uma plataforma de fidelidade que oferece aos negócios e centros comerciais uma maneira cacessível de fidelizar clientes. Com o Cartão GoBack, as empresas podem criar um programa de fidelidade que ajuda a manter seus clientes engajados e satisfeitos, aumentando a probabilidade de que eles voltem a comprar.