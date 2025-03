HOTELARIA

Novo bar no Fera Palace Hotel terá 'vinho premium' acima de R$ 1 mil em taças

Novidade celebra os 10 anos de atuação do Grupo Fera na Bahia

Carol Neves

Publicado em 11 de março de 2025 às 12:35

Fera Palace Crédito: Divulgação

Salvador ganhará um novo espaço para os amantes da coquetelaria de alto nível. Na quarta, 19 de março, o Fera Palace Hotel inaugura seu bar no lobby, celebrando os 10 anos do Grupo Fera na Bahia. O local valoriza drinks clássicos e criações autorais, inspiradas na cultura local, com a proposta de contar histórias por meio dos sabores. “Queremos resgatar clássicos, mas também trazer novidades que dialoguem com a identidade da Bahia”, explica Fabrício Lemos, chef do hotel. >

Uma das atrações é o sistema Coravin, que permite degustar vinhos premium sem abrir a garrafa, preservando sua qualidade. A carta incluirá "vinhos premium", com garrafas acima de R$ 1 mil. Com o sistema Coravin, é possível extrair o vinho com uma agulha sem remover a rolha, garantindo sua conservação e permitindo que continue envelhecendo naturalmente. Após a retirada da agulha, a rolha de cortiça se expande naturalmente, mantendo a vedação original.>

A carta de drinks foi criada pelo mixologista Alex Mesquita, em parceria com Isadora Fornari, e o espaço terá jazz ao vivo quinzenalmente, além de um menu de snacks elaborado pelo chef.>