ELEIÇÕES

Novo deve oficializar apoio à reeleição de Bruno Reis nesta sexta-feira

Partido quer eleger um vereador em Salvador e 14 no estado, segundo presidente do partido

Publicado em 12 de março de 2024 às 21:29

O prefeito confirmou presença na convenção do partido Novo Crédito: Marina Silva/CORREIO

O partido Novo deve oficializar apoio à reeleição do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), nesta sexta-feira (15), quando acontecerá a convenção da legenda. O evento acontecerá na Associação Brasileira de Odontologia (ABO), no bairro do Itaigara.

Nesta terça-feira (12), Bruno Reis disse, em entrevista à imprensa, que tem conversado com o partido e acredita que a sigla pode contribuir com o “progresso e desenvolvimento de Salvador”.

O prefeito ainda confirmou presença na convenção. "Eles têm excelentes ideias. Inclusive, recebi uma série de sugestões deles e, caso decida ser candidato, muitas dessas ideias serão incorporadas em nosso plano de governo”, afirmou Bruno Reis, que pretende definir sobre a candidatura à reeleição em abril.

Presidente do Novo na Bahia, André Quadros confirmou que o partido definirá na sexta-feira sobre o apoio à reeleição de Bruno Reis. Ele disse que quer um compromisso do prefeito com as bandeiras da agremiação partidária.

“Questões como diminuição da burocracia, fomento ao emprego, atração de investimento, menos barreiras para as pessoas empreenderem, gerarem seu próprio sustento, isso que a gente precisa (...). Nosso partido todo é focado no cidadão. Não fazemos conchavos por interesses particulares. Então, o que a gente quer é um compromisso do prefeito de que nossas propostas de melhoria sejam cumpridas”, disse.

De acordo com ele, o partido tem pretensão de eleger um vereador em Salvador nas eleições deste ano, e outros 14 no estado.