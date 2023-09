Novo episódio do podcast Despertar da Loba aborda espiritualidade e bem-estar para mulheres 40+

No segundo episódio, a sacerdotisa do Cumoa, Taiane Macêdo, fala sobre a importância da espiritualidade. Crédito: Divulgação

O segundo episódio da temporada de estreia do podcast Despertar da Loba entra no ar na sexta-feira (15) com a participação de Mãe Taiane Macêdo, sacerdotisa do terreiro de umbanda Cumoa. Tendo como pano de fundo o autoconhecimento e bem-estar feminino, o podcast acaba de ser lançado no YouTube e Spotify.



Idealizado pela jornalista e empresária baiana, Renata Matos, sócia da Agência RM6 Interativa, o podcast é um dos canais do projeto, que conta ainda com blog e redes sociais.

“Temos uma plataforma de conteúdo crossmedia voltada para mulheres 40+ que buscam uma vida mais feliz, através do equilíbrio entre corpo, mente e espírito”, explica Renata, que é especializada em Marketing de Conteúdo. Segundo ela, a proposta é abordar temas relevantes para este público, a partir da história de mulheres convidadas e de uma bancada de especialistas, que envolve médicas, psicólogas, terapeutas, entre outras.

Primeira temporada

No segundo episódio, a sacerdotisa do Cumoa, Taiane Macêdo, fala sobre a importância da espiritualidade, sobretudo no enfrentamento dos problemas que surgem ao longo da vida. “A fé é aquela cordinha que segura a gente quando parece que tudo vai desmoronar”, resume Mãe Tai. Além dela, estão na primeira temporada a psicóloga Vera Cánovas, a terapeuta holística Cissa Marback e a médica Aline Viana.

A primeira temporada do podcast, gravada no XC Studio, em Salvador, conta com quatro episódios, que estão sendo lançados sempre às sextas-feiras do mês de setembro. No primeiro episódio com o tema “Onde está a sua essência?” Renata explica com detalhes a proposta do podcast, conta o porquê do nome Despertar da Loba e debate com as convidadas sobre a importância da mulher estar conectada à sua intuição para ter uma vida mais feliz.

Relevância e influência na maturidade

O público do podcast Despertar da Loba é formado por mulheres 40+, sobretudo, as mulheres da geração X, nascidas entre 1965 e 1978. “É uma geração revolucionária. Elas estão deixando pra traz o estereótipo da mulher madura, grisalha, que encarava a menopausa como um ‘fim da linha’, para dar lugar às mulheres maduras ativas e relevantes, seja no campo pessoal ou profissional”, explica Renata.