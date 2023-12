Novo manto de Nossa Senhora da Conceição pesa cerca de 6kg e tem em média 3 mil pedras; confira

Fábio ítalo levou três meses para confeccionar manto. Crédito: Paula Froes/ CORREIO

Há cinco anos, a parceria entre a devota de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Conceição Gaspar, e o designer de mantos católicos, Fábio Ítalo, garante uma vestimenta nova para a padroeira da Bahia. Ela doa os tecidos e ele confecciona o manto, que cobre a imagem da santa durante as missas e o cortejo em comemoração ao dia dela, celebrado nesta sexta-feira (08).

Este ano, o manto sagrado carrega os símbolos do milagre da transformação: o cálice, a água, o vinho e as uvas. Sendo os dois primeiros tendo sido usados por Jesus Cristo para transformar a água em vinho, segundo a história descrita na bíblia. Os elementos que compõem a vestimenta também dialogam com o tema da festa: 'Nossa Senhora nos Exorta: Fazei tudo que ele nos disser'.

O manto é azul escuro, com um jarro bordado nas costas, com dois tecidos presos na boca do jarro, um branco e um vermelho, simbolizando o milagre da transformação da água em vinho. Ao redor do objeto e na borda do manto, se destacam as uvas feitas em pedrarias.

Novo manto de Nossa Senhora da Conceição da Praia

Fábio Ítalo tem 40 anos de idade e confecciona mantos para as santas católicas há cerca de 30. Nascido em berço católico, ele tem os mantos que produz como uma maneira de evangelizar por meio da arte. Atualmente ele viaja o país inteiro confeccionando vestimentas para as santas e, há seis anos, ele finaliza as atividades de cada ano com a produção do manto de Nossa Senhora da Conceição da Praia.

“Me sinto muito honrado de ter a responsabilidade de confeccionar o manto da padroeira do estado. Há uma expectativa do povo, elas confiaram a mim poder trabalhar, imaginar como será o manto. Então para mim é uma honra, por saber que é um sentimento tão importante para os fiéis católicos”, afirmou Fábio

Apesar de não ter noção de quanto tecido foi usado para confeccionar o manto e o vestido e o véu que o acompanham, Fábio Ítalo estima que o manto pesa cerca de 6kg, tenha oito metros de circunferência e cerca de 3 mil pedras. Todas coladas a mão por ele, ao longo dos três meses que levou para finalizar as peças.

As últimas pedras que enfeitam as peças foram coladas ainda nesta quinta-feira (07), horas antes do manto ser apresentado aos fiéis da padroeira da Bahia. A apresentação aconteceu hoje, em uma missa às 19h30, na Catedral Basílica da Nossa Senhora da Conceição da Praia, situada no bairro do Comércio, em Salvador.

Este ano, a celebração é em dose dupla, porque a Basílica completa 400 anos de fundação. “Toda novena e toda festa nos traz a lição de termos mais confiança nas palavras do evangelho e esse ano o manto também nos remete a isso, assim como as palavras do nosso tema: ‘fazei tudo que ele nos disser’”, afirmou a procuradora da irmandade e presidente da comissão de festas da Basílica, Gabriela Dias.

Fábio começou a fazer a peça um ano antes de começar a parceria com Conceição Gaspar. A reportagem tentou falar com a devota, mas ela não estava na Basílica no momento da entrevista com Fábio e Gabriela Dias. A reportagem também não teve acesso ao número de contato de Gaspar.

Programação religiosa:

Sexta-feira (08)

Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia

5h, 6h, 7h, 11h30, 12h30 - missas da solenidade da Imaculada Conceição da Mãe de Deus

8h30 - missa solene presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, seguida da tradicional procissão pelas ruas do Comércio

15h - Missa da Amizade

Paróquia à Nossa Senhora da Conceição em Itapuã (Praça Dorival Caymmi, s/n): Alvorada às 6h, Missas às 7h e às 10h, procissão às 16h30.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Periperi - Praça Lions Club Internacional): Missas às 7h, às 9h e às 11h, procissão às 17h.

Observação: fiéis poderão doar macarrão, flocão/cuscuz, café, açúcar, farinha, arroz, feijão, leite, óleo, toalha/desinfetante e água sanitária para ação solidária.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lapinha, Salvador): Alvorada às 6h, Recitação do Ofício de Nossa Senhora e procissão pelas principais ruas do bairro às 7h, Missa às 8h.

Observação: fiéis poderão doar desinfetante e detergente para ações solidárias.

Paróquia no bairro Tororó (Rua da Capelinha): Alvorada e recitação do Ofício da Imaculada Santa Mãe de Deus às 6h, Missa às 8h, Oração do ngelus às 12h, procissão às 16h.