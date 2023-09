Número de condutores autuados por embriaguez na Bahia aumentou quase 30% em um ano

PRF divulgou dados. Crédito: Divulgação

O número de condutores autuados por embriaguez nas rodovias federais que cortam a Bahia aumentou quase 30% no intervalo de um ano. De janeiro a agosto de 2023 a quantidade de motoristas autuados por dirigir alcoolizado, alcançou 2.200 autos de infração. Já em 2022, no mesmo período, foram notificados 1.720 condutores. Desses motoristas flagrados alcoolizados em 2023, 85 condutores foram encaminhados à Delegacia de Polícia para responderem criminalmente, visto que o índice verificado no ‘bafômetro’ foi igual ou superior a 0,34mg/l (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões).

O que aumentou também foi a quantidade de motoristas que sopraram o ‘bafômetro’(136.649), 24% a mais quando comparado a janeiro e agosto de 2022, quando 110.302 pessoas fizeram uso do etilômetro. Dirigir sob a influência de álcool é um crime previsto no Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se o teor do teste for igual ou superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar alveolar, ou se o motorista apresenta sinais e sintomas de embriaguez e se recusa ao teste. A pena é de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão da habilitação.

A multa tanto para qualquer índice positivo de embriaguez ou recusa ao teste é de R$ 2.934,70 e o condutor pode ter o direito de dirigir suspenso por até 12 meses. Em caso de reincidência em 12 meses, o valor dobra. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece limite zero para o consumo de álcool pelos motoristas e impõe penalidades severas para quem infringe a norma. Desde que entrou em vigor, a Lei Seca já ajudou a salvar milhares de vidas no trânsito brasileiro, por isso é uma das prioridades nas fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante a Semana Nacional de Trânsito, atividades educativas e de fiscalização serão intensificadas em todo o país. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) participa da campanha que tem como tema “No trânsito, escolha a vida”. A PRF se empenha no combate à embriaguez ao volante com ações educativas, presença constante nas rodovias e uma fiscalização eficiente. As ações são realizadas em pontos estudados previamente, onde, costumeiramente, passam motoristas que bebem e dirigem.