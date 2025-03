ALERTA

Número de motoristas flagrados dirigindo sem descanso obrigatório cresce 88% na Bahia

Falta de descanso é uma das principais causas para a ocorrência de sinistros e mortes envolvendo veículos de carga

Pelo menos 3200 motoristas foram flagrados dirigindo nas rodovias federais da Bahia sem o descanso obrigatório de janeiro a março de 2025. O número representa um aumento 88% quando comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 1.704 casos no mesmo intervalo de tempo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) alerta que a falta de descanso é uma das principais causas para a ocorrência de sinistros e mortes envolvendo veículos de carga. Apesar disso, muitos caminhoneiros ainda arriscam suas vidas e de terceiros ao dirigir por longas horas na estrada sem paradas para descanso. >

A PRF ressalta que, apesar dos esforços de fiscalização, os índices de sinistros de trânsito e mortes envolvendo caminhões ainda são altos e precisam ser controlados por meio de políticas públicas e de fiscalização permanente. Em 2024, por exemplo, a PRF contabilizou 1.352 sinistros com veículos de carga, que resultaram na morte de 64 pessoas e ferimentos em outras 529. Já nos primeiros três meses de 2025, os números acendem um novo alerta, pois já foram registrados 296 sinistros envolvendo caminhões e 16 pessoas perderam a vida. As estatísticas também revelam que a esmagadora maioria das causas está diretamente relacionadas aos condutores.>

Diantes do crescimento da prática, a PRF iniciou, na última quarta-feira (26), a terceira etapa da operação Descanso Legal, voltada para a fiscalização do tempo de repouso dos profissionais do transporte rodoviário de cargas. Até o dia 4 de abril, a PRF atuará em corredores estratégicos das rodovias federais, verificando as condições de veículos e condutores que transportam cargas pelo Brasil.>