Número de mulheres baleadas em agosto bate recorde

A violência armada contra mulheres subiu durante agosto. De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, o mês registrou maior número de mulheres baleadas, feridas e mortas, por armas de fogo em Salvador e Região Metropolitana, desde que iniciaram as atividades no estado, em julho de 2022.



Entre os números coletados pelo Instituto, que produz e divulga dados abertos e colaborativos sobre violência armada, 27 mulheres foram vítimas da violência armada: 18 foram mortas e nove feridas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e setembro, houve 62 casos de feminicídio, uma redução de 12,9%, em relação ao mesmo período no ano anterior (71).