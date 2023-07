Número de trabalho análogo à escravidão na Bahia de janeiro a junho supera o do ano passado inteiro

Trabalho análogo à escravidão . Crédito: Reprodução

O número de trabalhadores encontrados em situação de trabalho análogo à escravidão na Bahia nos últimos seis meses deste ano, já é 150% maior do que o registrado em todo o ano passado, segundo dados da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Governo Federal.



O levantamento feito pelo SIT aponta que 207 trabalhadores foram encontrados em situação de trabalho análogo à escravidão na Bahia, entre janeiro e 14 de junho deste ano. No ano passado, foram 82.

Para a procuradora do Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT-Ba), Manuella Gedeon, que coordena as ações do órgão no combate ao trabalho escravo, o crescimento corresponde ao aumento das fiscalizações.

"O aumento dos números pode ser explicado tanto pela intensificação das ações fiscais quanto pelo fato de que este ano houve um grande resgate, com 197 baianos no Rio Grande do Sul. A rede de combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas na Bahia está bem estruturada e é natural que ocorram mais casos", avaliou.

Resgate e acolhimento

Diante dos números, o MPT-Ba, realizou, em parceria com outros órgãos envolvidos no processo de resgate e acolhimento das vítimas, a terceira edição do Acolhe Gente, um evento voltado para ampliar a capacitação de profissionais do Centro de Referência em Assistência Social de Salvador e Região Metropolitana.

Esses profissionais são assistentes sociais responsáveis por acolher as vítimas após o resgate. O evento promoveu dois dias de capacitação, na quinta-feira (20), e nesta sexta-feira (21), na sede do Ministério Público do Trabalho, no Corredor da Vitória, em Salvador.

O objetivo foi capacitar os profissionais sobre como acolher as vítimas da melhor maneira possível, aprimorar as ações de combate ao trabalho análogo a escravidão e ao tráfico de pessoas, além de conectar todos os órgãos envolvidos no processo de resgate.

Além do MPT, estiveram envolvidos a Defensoria Pública da União (DPU) e do Governo do Estado da Bahia, por meio das secretarias de Justiça e Direitos Humanos e de Assistência Social e Desenvolvimento Social.