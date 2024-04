DATA VENIA

'O tempo mostrará o tamanho desta injustiça', dizem advogados alvo de operação na Bahia

A operação foi deflagrada na quarta-feira (24) pelo Ministério Público Estadual

Da Redação

Publicado em 26 de abril de 2024 às 11:26

O escritório de advocacia Pimentel & Rosa Advocacia e Consultoria, dos advogados Antônio Leonardo Souza Rosa e Leonardo Pimentel, um dos alvos da operação Data Venia, classificou a ação do Ministério Público Estadual (MPE) como um "ataque" e disse que neste momento reafirma o "compromisso de nos manter independentes em qualquer circunstância".

A operação foi deflagrada na quarta-feira (24). De acordo com o MPE, dois escritórios de advocacia e seus sócios estão atuando em Salvador por meio de um esquema conhecido como advocacia predatória, que consiste no ajuizamento em massa de ações com pedido semelhantes em face de uma pessoa ou de um grupo específico.

Em nota, o Pimentel & Rosa Advocacia e Consultoria disse que, analisando a denúncia apresentada, a OAB-BA concluiu que "o objetivo da Representante é constranger ou afastar do mercado advogados que estão causando incomodo com a distribuição de diversos processos judiciais no chamado contencioso de massa".

O documento diz ainda que a OAB-BA já havia determinado a abertura de procedimento contra o advogado que estava imputando aos alvos da operação a prática de condutas antiéticas. Eles disseram ainda que disponibilizaram amplo, total e irrestrito acesso a toda documentação, aparelhos e computadores e que confia na seriedade do tratamento da questão pelo Ministério Público e Poder Judiciário.