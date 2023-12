OAB suspende advogado que agrediu uma mulher em Salvador

A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA) suspendeu, nesta terça-feira (5) o advogado suspeito de espancar uma mulher de 45 anos em Salvador. O caso já foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.



De acordo com a OAB-BA, a decisão foi tomada em comum acordo com a presidência da sua Comissão de Direitos Humanos. A medida é cautelar e o advogado está proibido de exercer qualquer atividade na comissão.



“A OAB-BA sempre defendeu a presunção de inocência, o contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual não fará juízo acerca da culpabilidade do advogado até a conclusão das investigações”, diz nota.