SALVADOR

Obra da Embasa interdita trecho de rua na Boca do Rio

Empresa trabalha na ampliação da rede coletora de esgoto

A Embasa iniciou, na última semana de janeiro, uma obra de ampliação da rede de esgoto na rua Prof. Pinto de Aguiar, na Boca do Rio. O trabalho abrange um trecho de 430 metros, entre a esquina da rua Lúcio Manoel da Hora e a área conhecida como Barreiro, com previsão de conclusão para junho de 2025. O trecho foi interditado. >

Com um investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, a intervenção visa não apenas ampliar a cobertura do serviço, mas também incluir a instalação de uma estação elevatória que ajudará no bombeamento dos efluentes e na melhoria da eficiência da rede coletora existente, segundo a empresa. >