Obra para duplicação da Avenida Barradão deve começar em outubro

A Avenida Artêmio Valente, via que circunda o Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Canabrava, será duplicada. O edital de licitação para as obras será publicado nesta terça-feira (25), no Diário Oficial do Estado. O trecho terá 1,2 km de intervenção e o objetivo é melhorar o tráfego, principalmente em dias de jogos.



O investimento será de R$ 12 milhões, a expectativa é de que a obra comece em outubro e que seja concluída em até oito meses. O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, recebeu a comitiva, nesta segunda-feira (24), e apresentou as instalações do Barradão. Ele comemorou a licitação.