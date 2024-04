DIREITOS HUMANOS

Obra sobre vivências de presidiárias em Salvador será lançada neste sábado (20)

Livro tem como base o projeto Círculo de Construção de Paz, ferramenta da Justiça Restaurativa que surge como uma alternativa ao modelo punitivista

Da Redação

Publicado em 15 de abril de 2024 às 15:35

Prisão Crédito: Shutterstock

O livro "Vozes que nos libertam", sobre as vivências de presidiárias de Salvador sob o olhar dos direitos humanos, será lançado neste sábado (20) na Livraria Leitura, no Salvador Shopping, às 17h. Na ocasião, as três autoras - uma juiza e duas advogadas que acompanharam as histórias - receberão autoridades, amigos, parentes, convidados especiais e autografarão a obra.

A obra foi escrita a partir de um olhar da Justiça Restaurativa, através do projeto Círculos de Construção de Paz, no Conjunto Penal Feminino, no bairro de Sussuarana. O livro tem como base o projeto Círculos de Construção de Paz, que permite a criação de um espaço seguro para reflexão e troca de experiências de forma orientada para construção de relacionamentos, a tomada de decisões e resolução de conflitos.

Uma das autoras, Maria Angélica Carneiro é juíza titular da 2ª Vara de Execuções Penas da Comarca de Salvador e facilitadora de Círculos de Construção de Paz pelo Instituto Moinho de Paz. Ela explica a importância do lançamento. "O sentido é dar publicidade a uma prática que entendemos que seja não só restaurativa, mas também puxa o fio da dignidade da pessoa humana mesmo encarcerada além de ser esperançosa e curativa", afirma.

"São relatos de experiências conjugados com a parte teórica e a partir de inspeções judiciais que ora faço mensalmente na Unidade Feminina desde o ano de 2018", detalha sobre o livro. A obra foi escrita em parceria com Maria Fernanda Gédéon e Alina Mourato.

Sobre os Círculos de Construção de Paz

Para além de representar um momento de catarse, os Círculos também funcionam como espaço no qual as Mulheres Privadas de Liberdade levantam as demandas coletivas e individuais.

Entre as maiores demandas do grupo, estão aquelas relativas aos atendimentos à saúde, em especial: oftalmológico, ginecológico, psiquiátrico, psicológico e odontológico.

"São situações que muitas vezes não aparecem nos processos de execução e somente com a conversa direta e presencial, através de Círculos, é que aparecem as demandas, as reivindicações, queixas, as dores", diz a juíza.