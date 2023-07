Obras do novo Terminal de Ônibus, na região de Águas Claras, estão em fase final

A presidente da Companhia de Transporte do Estado da Bahia (CTB), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), visitou nesta terça-feira (11) as obras do novo Terminal de Ônibus de Salvador, em Águas Claras. A obra está em fase de conclusão, segundo o governo estadual, e fará parte de um grande complexo intermodal, composto ainda pela Estação de Metrô de Águas Claras e a nova rodoviária.



Ana Cláudia Nascimento, presidente da CTB, foi ao local acompanhada pelo diretor de obras da empresa, Eracy Lafuente, para verificar o andamento. Ela disse que terminal será de "alto padrão". "Ele vai melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade das pessoas não só de capital, mas de toda a região metropolitana, oferecendo mais conforto e segurança ao usuário do transporte coletivo", afirmou.