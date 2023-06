Obras em comemoração ao 2 de Julho passam por vistoria

Comandada por Bruno Reis, comitiva municipal percorreu também ruas da comunidade do Buraco da Gia, em Brotas. Crédito: Valter Pontes/PMS

Passaram por vistoria, nesta quinta-feira (22), as obras de requalificação do Largo da Lapinha e de instalação do Memorial ao 2 de Julho, símbolos em Salvador da vitória baiana nas guerras da Independência, em 1823. Comandada pelo prefeito Bruno Reis, uma comitiva municipal percorreu, além do bairro da Liberdade, ruas da comunidade do Buraco da Gia, em Brotas, para a análise de um trecho a ser incluído no Programa Municipal de Recuperação de Canais.

A requalificação do Largo da Lapinha está com 95% do andamento concluído. A Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) realizou a substituição do piso; implantou totens com informações e ilustrações sobre os principais personagens e eventos da Independência; e fez a manutenção do entorno da praça, o que incluiu a pintura da igreja e a requalificação dos passeios.

As obras físicas no Pavilhão da Lapinha, para a instalação do memorial, estão 90% finalizadas e serão entregues às vésperas do 2 de Julho. A edificação, que já abriga os carros alegóricos do Caboclo e da Cabocla, irá abrigar, ainda, uma pequena exposição sobre a Independência do Brasil na Bahia e seus principais símbolos, personagens e acontecimentos.

Para a implantação do memorial, estão sendo construídos três pavimentos no fundo do lote, com elevador, sanitários, área de exposição e sala administrativa — tudo isso conectado ao espaço do pavilhão existente por meio de estrutura metálica, a fim de aproveitar o amplo pé-direito, ou seja, a altura entre o pavimento e o teto.

Com isso, os visitantes passarão por galerias, passarelas, escadas com estrutura de aço e piso e guarda-corpo em vidro, além de mezanino, pelos quais será possível ter visões privilegiadas dos carros alegóricos e caboclos, que serão as principais atrações do memorial. O investimento da obra é R$ 1,8 milhão.

As intervenções no pavilhão estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop). O restauro dos carros e das imagens do Caboclo e da Cabocla está sendo executado pelo artista plástico e restaurador José Dirson.

O projeto museológico e expográfico do memorial, que será implantado em alusão à Independência do Brasil na Bahia, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e da Fundação Gregório de Mattos (FGM).