DOAÇÕES

200 kg de alimentos são doados pela Codesal às Obras Sociais Irmã Dulce nesta quarta (30)

Alimentos foram arrecadados na I Caminhada da Prevenção realizada na última sexta (25)

Os donativos foram arrecadados pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), na I Caminhada da Prevenção, realizada no Dique do Tororó, e que envolveu cerca de 200 participantes tanto da equipe da Codesal quanto parceiros do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC).