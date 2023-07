Oito baianos batem na trave e por pouco não ficam milionários

Depois dos prêmios que saíram para os baianos, apostadores correram para as lotéricas. Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Um morador de Salvador deu de cara com a sorte grande e faturou mais de R$ 22 milhões em uma aposta online na Mega-Sena. Outros oito baianos - cinco soteropolitanos - bateram na trave e acertaram cinco dezenas (quina) do sorteio, faturando até R$ 37 mil. Há quem diga que acertar cinco das seis dezenas do sorteio é desperdiçar a chance de ganhar milhões. Outros, preferem acreditar que é um ensaio para o grande prêmio.



Para Valter Gomes, de 23 anos, um dos caixas da Lotérica Passos da Sorte, no Shopping Barra, em Salvador, de onde saíram dois dos cinco prêmios da quina da capital, o azar é tentar e não ganhar nada. “O mais importante é o dinheiro no bolso. Ganhar é uma alegria, mesmo não sendo aquele dinheiro todo”, opinou o funcionário. A lotérica pagou pouco mais de R$ 18 mil para cada um dos vencedores da quina da Mega-Sena. O sorteio aconteceu na terça-feira (25), em São Paulo, mas os nomes dos sortudos não são divulgados pela Caixa Econômica Federal. Segundo Valter, os clientes da Passos da Sorte são fiéis, mas ele garante que também não sabe a identidade dos dois acertadores da quina.

A cozinheira Marlene Dias, 32, frequenta a lotérica do shopping com periodicidade e diz que também manteria a identidade em segredo se ganhasse o prêmio. A decisão seria para espantar os conhecidos que quisessem pedir empréstimos. “Imagine que você mal teria tido tempo de comprar um picolé para comemorar e já teria uma mensagem pedindo uma graninha. Deus me livre”, afirmou.

Para ela, desperdiçar a sorte com prêmios abaixo de milhões é apenas uma superstição. “Com menos de R$ 18 mil eu já estaria feliz. Com R$ 15 mil a gente ajeitaria alguma coisa em casa, daria entrada em um carrinho ou em um terreno no interior”, afirmou.

O segurança Luiz Paulo, 43, também é do time do dinheiro no bolso. Ele, que apostou na Mega-Sena e não conferiu os números, saiu da lotérica com esperança de ter sido um dos sortudos, quando soube que dois prêmios foram pagos lá. “Eu só faço jogo para o meu pai, mas para essa Mega eu fiz. Será que foi um sinal?”, indagou Luiz, em tom de brincadeira.

Como a aposta vencedora dos R$ 22 milhões foi online, não há uma lotérica de origem, diferente das quinas. Os outros três prêmios de Salvador saíram das lotéricas Cidadela, em Brotas (R$ 18 mil); Lotérica da Graça, no bairro da Graça (R$ 18 mil); e Lotérica Bola Sete, em Amaralina (R$ 37 mil). No total, o concurso 2614 teve premiação máxima de R$ 68.239.150,14. As dezenas sorteadas foram: 03 - 08 - 13 - 14 - 19 - 25.

O morador de Salvador dividiu a bolada com mais duas pessoas, uma de Contagem, em Minas Gerais, e outra em Taboão da Serra, em São Paulo. Todos acertaram os seis números sorteados. Já quem acertou cinco das seis dezenas sorteadas ganharam R$ 18 mil.

A recepcionista de uma clínica de estética, Sara Bahia, 32, nunca fez aposta, mas diante do burburinho na Lotérica Passos da Sorte, garantiu que o dinheiro para a primeira aposta na Mega-Sena já está garantido. “Se não for a Mega, vai ser a Quina. Vindo uma ou a outra eu estarei feliz”, brincou