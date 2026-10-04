CHUVAS FORTES

Oito cidades baianas recebem alerta de tempestade com risco de granizo; veja previsão

Aviso do Inmet prevê chuva de até 50 mm por dia, ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo até a noite deste domingo (4)

Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:30

Barreiras Crédito: Reprodução/Prefeitura de Barreiras

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para oito cidades da Bahia neste domingo (4). O aviso, classificado como de perigo potencial, começou às 10h10 e permanece válido até as 23h59.

Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos, com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. O alerta aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Na Bahia, estão na área de alerta as cidades de Barreiras, Cocos, Correntina, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves e São Desidério.

Durante as rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O Inmet também recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.