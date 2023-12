Oito municípios estão com focos ativos de incêndios no norte da Bahia

Oito municípios da Bahia estão com focos ativos de incêndios no norte da Bahia, de acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros. Os agentes também trabalham em Macaúbas, Santa Cruz Cabrália, Itamaraju e Prado, no extremo oeste e no extremo sul do estado, além de realizarem monitoramento.



As cidades atingidas são Sento Sé, Jacobina, Pindobaçu, Paratinga, Lençóis, Planalto, Floresta Azul e Porto Seguro. Ainda de acordo com os bombeiros, o monitoramento é feito também em Brotas de Macaúbas e Jaguaquara, no sudoeste da Bahia. O incêndio em Rio de Constas foi extinto nesta segunda-feira (11).